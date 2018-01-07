长安剑：到底是嘻哈有罪 还是PGOne有毒

原标题：到底是嘻哈有罪，还是PGOne有毒？

这两天，因《中国有嘻哈》走红的PG One，又火了一把。

除了绯闻八卦，还是因为嘻哈。

一首老歌《圣诞夜》，歌词实在辣眼睛，必须打码。

引来了媒体和网友的集体批斗——

违反法律及公序良俗，至少是打了擦边球。

而PG One的道歉，在许多网友看来，有虚应故事之嫌。

有网友吐槽说：好嘛，PG One把锅推给了嘻哈文化和黑人说唱，意思是这事他也是受害者，不能赖他。

那么，到底是嘻哈有罪，还是PG One有毒？

不要误解了嘻哈文化

许多为PG One找理由的人，都有一个相同的论点：嘻哈文化就是要diss，你凭什么不让一个歌手自由地发挥嘻哈文化呢？

diss，是形容嘻哈文化最经典的一个词，是Disrespect （不尊重）或Disparage （轻视）的简写。

说唱者喜欢用唱歌的方式来互相贬低和批判：我看不惯你，就要下嘴狠的来骂你，天上地下我就是最牛。

支持PG One的小伙伴也因此喊冤：血腥暴力、吸毒和性，不正是嘻哈文化的特色？

关于这个问题，必须回顾一下嘻哈的历史。

上世纪60年代，黑人及其他少数族裔在美国的政治地位极端低下。他们生活在种族歧视的大环境下，经济捉襟见肘，失业率高，进学校深造的机会贫乏，更缺少社会地位上升的可能性。

直到矛盾积聚到一定程度，美国爆发了种族危机。

嘻哈文化的摇篮，就诞生于美国曼哈顿布鲁克林区——当时著名的贫民窟。

黑人们特有的言行表达方式和音乐、舞蹈、节奏天赋，创造了嘻哈。他们用嘻哈反对歧视，用嘻哈宣泄不满，用嘻哈表达愤怒。

整个群体受到社会的排斥，除了反抗，必然还有绝望。因此，嘻哈文化自然而然混合有暴力、毒品和性。

因此，当黑人运动成果不明显时，嘻哈文化所呈现出的姿态，是斗争、积极、保持个性的一面。

不要误解了我们对嘻哈的包容

文化是现实的反映，一种文化受到公众的喜爱，必然契合了社会主流的心态。

当斗争年代结束，黑人群体的社会地位慢慢上升，嘻哈文化过去阴暗的一面，已经不合时宜。

对于黑人群体来说，以前不敢想的，现在敢想了。阳光活力、青春活泼，希望被新的社会所认同，成为新的主流。自此嘻哈文化慢慢融入了主流，也不再是美国穷困黑人的代言词。

我们并不反感嘻哈文化。今年的嘻哈文化节目《中国有嘻哈》创下不俗的收视率，正体现了这一点。

嘻哈进入中国，受到中国青年的喜爱，也正体现了我们的文化自信，和对各种意见的兼容并包。

真正喜爱嘻哈的人，不是它具体唱的什么内容，也不是形式，而是一种嘻哈精神。

嘻哈是属于年轻人的文化，它真正关注的是人们真实经历的喜怒哀乐。

嘻哈的横冲直撞、直率感性的表现力和力度，表达的是人们反对压迫、张扬个性的自我表达。

嘻哈精神的本质，是人们对公平正义的追求，对自由的渴望。

而PG One显然没有理解到这一层面。

以为说骂脏话、随便diss别人、提倡吸毒、侮辱女性就是嘻哈文化，就是嘻哈音乐。

我们善意地看待青年的叛逆，包容带着叛逆心理的文化，因为这或许就是一代代人不断进取推陈出新最初的萌芽。

但包容绝不意味着纵容！

舶来品一味照搬，从来只会水土不服。嘻哈文化，也同时对于我们的国民提出了问题，毋宁说带来了考验。

不要误解了偶像的内涵！

一位公众人物在社会中获得的成绩和利益越多，就越应该承担更多的社会义务。其中之一，就是为自己的言行负责，不要一味去迎合青少年的叛逆心理，更不能践踏法律的红线。

偶像不等同于名和利，成为偶像更不能为所欲为！

PG One还没有完全意识到自己身为大众偶像，会起到的榜样效应，以及在当代青少年面前，究竟该去扮演一个什么样的角色。

看到大多数人都在谴责PG One的不当行为，说明大多数小伙伴的智商和道德观还在线。

这已经不是第一次对“污点偶像”粉转路，“我们不接受偶像有哪些言论和行为”的现象本身，正体现了中国青年对偶像一贯的期待。

尽管每一代中国人，都有自己不同的偶像，但这些偶像大都是积极正面的：或是文坛明星，或是爱国武将，或是忠臣义士，或是道德楷模。即使是在娱乐巨星成为偶像的当代，我们的青年依旧要求他们的偶像，必须是正能量的。

这样的偶像，不会不尊重生命而拿逝者开玩笑，不会一次又一次践踏法律的边界，不会教唆青年吸毒，不会歧视女性，这都是中国文化的底线。

对舶来文化，我们是开放、包容和敬重的。而“取其精华，去其糟粕”，也从来是应有之意。

如果嘻哈偶像们想在中国继续得到发展，那就必须从传统黑人说唱文化所提倡的价值观中跳脱出来。在中国自有的文化体系、道德观和风尚中，去寻找自己扎根的土壤和精神源泉。

如此，嘻哈有中国，中国有嘻哈。

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责任编辑：刘光博