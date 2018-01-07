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党报评PGone歌词风波:反思方向比批评个人更紧迫

党报评PGone歌词风波:反思方向比批评个人更紧迫
2018年01月07日 00:11 人民日报
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　　[#你好，明天#]歌手PGone因歌词风波身陷舆情旋涡。嘻哈元年后，中国应如何拥抱嘻哈文化？反思方向比批评个人更紧迫。鼓励年轻人表达青春热血是“freestyle”的题中之义，但宣扬恶俗与暴力绝不在其列。说唱偶像，除了擅长“脱口而出”，更应“从善如流”。说唱的是生活，Be Real，但绝不是Real恶俗。

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责任编辑：刘光博

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