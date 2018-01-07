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受降雪影响 北京11条公交路线停驶或甩站

受降雪影响 北京11条公交路线停驶或甩站
2018年01月07日 09:14 政府网站
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　　原标题：受降雪天气影响 北京11条公交线路采取措施

　　来源：北京公交集团

　　#公交出行提示#受1月7日河北、门头沟山区、延庆山区降雪天气影响，截止至1月7日8时30分，公交集团共有11条线路采取措施，其中，采取停驶措施8条，采取区间措施2条，采取绕行甩站措施1条，具体调动措施如下：

　　一、采取停驶措施线路8条：

　　1、880路（沙城客运站（华侨农场）-地铁朱辛庄站），因河北沙城降雪，采取停驶措施，双向停驶；

　　2、880快路（沙城客运站-地铁回龙观站），因河北沙城降雪，采取停驶措施，双向停驶；

　　3、898路（涿鹿-地铁朱辛庄站），因河北涿鹿降雪，采取停驶措施，双向停驶；

　　4、899路（下花园-地铁朱辛庄站），因河北下花园降雪，采取停驶措施，双向停驶； 5、城际丰宁路（丰宁-地铁望京西站），因丰宁下雪，采取停驶措施，双向停驶；

　　6、877路（德胜门-八达岭长城），因八达岭降雪，采取停驶措施，双向停驶；

　　7、879路（长陵-八达岭），因八达岭降雪，采取停驶措施，双向停驶；

　　8、925路（延庆南菜园-长陵），因大庄科降雪，采取停驶措施，双向停驶；

　　二、采取区间措施2条：

　　1、929路（地铁苹果园站-千军台），因玉皇庙-千军台降雪，采取区间措施，发地铁苹果园-玉皇庙区间车；

　　2、892路（地铁苹果园站-洪水口），因双塘涧-洪水口降雪，采取区间措施，发地铁苹果园-双塘涧灵山景区区间车；

　　三、采取绕行甩站措施1条：

　　1、919路（体育场小区-德胜门），因水关长城-八达岭古长城降雪，采取绕行甩站措施，往体育场小区方向，甩水关长城-八达岭古长城共3站。

责任编辑：张义凌

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