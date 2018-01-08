历届国家科学技术奖获得者名单:袁隆平屠呦呦上榜

[转发致敬！历届国家最高科技奖获奖全名单]今天，2017国家科学技术奖励大会开幕。#国家最高科技奖#，是中国科技界的最高荣誉。自2000年设立至今，18年，共有29位科学家登上了我国科技界最高领奖台。今天，一起转发，致敬，中国科学家！加油，中国科研事业！

责任编辑：张义凌