新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

历届国家科学技术奖获得者名单:袁隆平屠呦呦上榜

历届国家科学技术奖获得者名单:袁隆平屠呦呦上榜
2018年01月08日 10:48 人民日报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　[转发致敬！历届国家最高科技奖获奖全名单]今天，2017国家科学技术奖励大会开幕。#国家最高科技奖#，是中国科技界的最高荣誉。自2000年设立至今，18年，共有29位科学家登上了我国科技界最高领奖台。今天，一起转发，致敬，中国科学家！加油，中国科研事业！

责任编辑：张义凌

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区