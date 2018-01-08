除了黄埔军校政治部主任 周总理还有哪些军职？

原标题：敬爱的周总理一生都有哪些军事任职？

今天是周恩来逝世纪念日。周恩来是人民军队的缔造者和领导者之一。上世纪80年代末，在编纂出版《中国大百科全书·军事卷》过程中，经中央军委确定，有33人被冠以“军事家”的评语，周恩来排在毛泽东之后名列第二。那么，周恩来一生中都担任过哪些军事领导职务呢？

最年轻的黄埔军校政治部主任

1924年11月，刚刚旅欧归国不久的周恩来出任黄埔军校第三任政治部主任，时年26岁，在人才济济的黄埔军校历任政治部主任中是最年轻的。在周恩来之前，国民党名宿戴季陶、邵元冲都当过几个月的政治部主任。年轻有为的周恩来在黄埔军校期间，以其工作作风和人格魅力，颇得黄埔师生好感，这也为他日后在国共两党多次谈判中担任中共首席代表奠定了基础。

周恩来在第一次国共合作期间

周恩来在黄埔军校期间，同时担任中共广东区委工作。1925年2月，周恩来改任中共广东区委常委，并成立由他兼任部长的广东区委军事部，这是中共历史上最早设立的军事工作部门。

1925年秋，国民革命军第二次东征时，周恩来任第一军政治部主任、第一军第一师党代表、东征军总政治部主任等职，参加领导黄埔学生军东征和平叛作战。1926年2月，任国民革命军第一军副党代表。

中共中央军委书记和前敌委员会书记

1926年12月，周恩来任中共中央军事委员会书记。1927年2月，任中共上海区委特别军委书记。3月，领导上海工人第三次武装起义，任总指挥。

1927年5月25日，中共中央政治局在武汉召开常委会议，决定以中共湖北省委军委为基础，成立中共中央军事部（又称军人部），任命周恩来为军事部部长，同时担任军事委员会书记。军委委员有周恩来、王一飞、聂荣臻、顾顺章、颜昌颐、贺昌、罗亦农、邓中夏等，主要是进行组织、联络和政治工作。

1927年7月至10月，周恩来任中共前敌委员会书记。国共合作全面破裂后，29岁的周恩来和31岁的贺龙、30岁的叶挺等一班年轻人，干了一件惊天动地的大事，这就是于当年8月1日领导发动了南昌起义。

油画《南昌起义》

负责中共中央军事部和中央军事委员会

周恩来赴南昌领导起义期间，中共中央军事部部务工作由王一飞负责。同年8月9日，中共临时中央政治局会议决定，仍由周恩来负责中共中央军事部，王一飞继续代理部长。

1927年11月中共中央政治局扩大会议决定，改组中央机关，将中央军事部改为军事科，隶属中央组织局，周恩来兼军事科科长。1928年6月，中共中央政治局决定重新设立军事部作为全党最高军事指导机关，由杨殷任部长。

1929年1月3日，中共中央政治局会议又决定：在政治局下设立中共中央军事委员会，杨殷任军委会主任。1929年8月24日，杨殷等被捕。8月27日，中共中央政治局会议决定，由周恩来兼中共中央军事部部长、中央军委会主任。

1930年2月12日，中共中央政治局会议决定，中央军事部与中央军事委员会合并，成立新的中共中央军事委员会（简称“中央军委”），作为全国红军的最高指挥机关。新组建的中央军委，由周恩来、关向应、曾中生等9人组成，直属中央政治局领导。周恩来任中共中央军委书记，3月初赴苏联，由关向应继任。8月19日周恩来回到上海，重任中央军委书记。

1931年1月30日，中共中央临时政治局会议决定，中共中央军委由周恩来、陈郁、聂荣臻、陈赓等7人组成，周恩来任书记，聂荣臻任参谋长。中共中央军事委员会主要负责白区的兵运、情报等军事工作及对苏区军委、各主力红军重大决策的指导，不直接指挥红军的作战行动。

“中华苏维埃共和国中央执行委员会人民委员会·革命军事委员会”印章

1931年11月25日，中华苏维埃共和国中央革命军事委员会（简称“中革军委”）成立。委员15人，朱德任主席，王稼蔷（王稼祥）、彭德怀任副主席。中革军委既是党的军事领导机构，又是中华苏维埃政权的军事领导机构，也是工农红军最高指挥机关，受中共中央军委、苏区中央局和临时中央政府领导。1932年6月，中革军委随军到前方，增任周恩来为副主席。苏区中央局决定由周恩来负责主持计划并指导关于革命战争的一切军事、经济、财政、劳动的动员事宜。

同年8月初在兴国召开的苏区中央局会议决定，为了加强集体领导，“在前方由周恩来毛泽东朱德王稼祥组成最高军事会议，周恩来为主席，负责前方的行动方针和作战计划。”

红一方面军和工农红军总政治委员

1932年10月上旬，宁都会议上毛泽东遭到排挤，被调离红军。执行王明“左”倾路线的后方中央局提出“由恩来同志负责战争领导总责，泽东同志回后方负中央政府工作责任”。10月26日，周恩来接替毛泽东兼任红一方面军总政治委员。1933年春，周恩来和朱德等领导红军粉碎国民党军队对中央苏区的第四次“围剿”。5月，周恩来任中国工农红军总政治委员兼红一方面军总政治委员。

1934年2月3日，中央苏维埃人民委员会公布了中革军委主席、副主席，主席朱德，副主席周恩来、王稼蔷。此后的中革军委实际上由博古代表党中央并与军事顾问李德掌握最高决策权和指挥权。从前方被调回瑞金的周恩来主持军委日常工作，虽然保留红军总政治委员名义，只是协助博古做组织领导工作；朱德仅是形式上的军委主席和红军总司令。他们并不掌握最高军事指挥权。

1934年春，中共中央书记处会议决定，由博古、李德、周恩来组成“三人团”，成为中央军事领导核心，但起决定作用的，是博古和李德。

长征中的周恩来

从三人小组到五人团

1935年1月15日至17日，中共中央政治局在遵义召开扩大会议（即遵义会议）。会议取消博古、李德的最高军事指挥权，决定仍由中革军委主要负责人朱德、周恩来指挥军事，周恩来为“下最后决心的负责者”。随后，根据会议精神，中央常委分工由毛泽东、周恩来负责军事。3月11日，中共中央决定由毛泽东、周恩来、王稼蔷组成“三人团”（又称“三人小组”或“三人军事小组”），负责指挥全军的军事行动。它实际上是中共中央的最高军事领导组织，同时也是中革军委的领导核心（有关军事命令和训令仍以中革军委的名义下达）。从此时起，周恩来就没有离开中央领导中枢，并开始了与毛泽东长达40年的紧密合作。

“三人小组”成员：毛泽东、周恩来、王稼祥

1935年8月4日，根据中共中央政治局沙窝会议的决定，红一方面军总部重新组成，周恩来任红一方面军司令员兼政治委员。

1935年9月12日，中共中央政治局在俄界召开扩大会议，决定北上的红一方面军改称中国工农红军陕甘支队，彭德怀任司令员，毛泽东任政治委员。由毛泽东、周恩来、王稼蔷、彭德怀、林彪组成“五人团”，即陕甘支队前敌委员会（此时朱德正随左路军行动），领导红军工作，主持人毛泽东。“五人团”是由毛、周、王“三人团”扩大增加原红一方面军主要领导人彭、林组成的，其性质属于中央军事领导集体，亦相当于中革军委的常委。

西北革命军事委员会副主席

1935年10月19日，中共中央和中央红军抵达陕北吴起镇，胜利完成长征。11月3日，中共中央举行政治局常委会议，决定以中华苏维埃共和国中央政府名义，命令于陕北成立西北革命军事委员会，成员在“五人团”基础上扩大为九人，毛泽东任主席，周恩来、彭德怀任副主席。西北革命军事委员会虽然冠以“西北”，但并不仅仅是一个区域性的军事领导机构，而是在中共中央的直接领导下，行使中革军委的职权。

长征到达陕北的周恩来

1935年11月5日，军委后方办事处在瓦窑堡成立，周恩来兼任主任。军委后方办事处实际上就是红军的总后勤部，负责领导军委供给部、卫生部、兵站部、武装动员部、红军学校、红一方面军留守单位和陕北、陕甘（后为陕甘宁）两省军事部以及地方武装，统一领导前后方的供给，保卫红一方面军的后方安全。

1936年12月7日，中华苏维埃共和国中央政府决定扩大中央革命军事委员会的组织，由23人组成中革军委，以毛泽东、朱德、周恩来、张国焘、彭德怀、贺龙、任弼时等7人组成中革军委主席团，毛泽东任主席，周恩来、张国焘任副主席。

中共中央革命军事委员会副主席

1937年7月7日，全国抗日战争全面爆发。为了在新形势下加强党对军队的绝对领导，同年8月22日至25日在洛川召开的中共中央政治局扩大会议决定，组成中共中央革命军事委员会，作为中共中央领导各抗日根据地武装斗争和军事建设的军事领导机构。其成员由11人组成：毛泽东、周恩来、朱德、彭德怀、任弼时、叶剑英、张浩、贺龙、刘伯承、徐向前、林彪。毛泽东任书记（亦称主席），周恩来、朱德任副书记（亦称副主席）。

抗战时期的周恩来

1941年1月20日，中共中央政治局会议决定：中共中央革命军事委员会主席团由毛泽东、朱德、彭德怀、周恩来、王稼祥组成。军委主席团实际上相当于军委常委，由军委主席、副主席组成（王稼祥1938年11月回国后增补为军委副主席），军委实际工作由主席团办理。

1943年，周恩来和夫人邓颖超在延安窑洞前合影。

国民政府军事委员会政治部副部长

抗日战争时期，国共两党第二次合作。1938年1月，国民政府军事委员将原大本营第六部、军事委员会政训处、训练总监部政训处合并成立政治部，任命陈诚为部长，特别邀请周恩来任中将副部长。抗战期间，周恩来长期在国民政府所在地武汉、重庆进行党的工作和统一战线工作。

任国民政府军委会政治部副部长的周恩来

周恩来与政治部另一副部长黄琪翔中将合影

1938年2月21日，武汉各界举办“庆祝空捷追悼国殇”大会。周恩来前往致祭，纪念在三天前武汉空战中捐躯的中国飞行员。

抗日战争结束后，1946年1月上旬，周恩来作为中国共产党代表同国民党代表张群（后为张治中）、美方代表马歇尔组成负责军事调停的三人委员会（又称三人小组），通过谈判，达成停止军事冲突的协议。1946年6月，国民党军队发动全面内战后，周恩来率中共代表团返回延安。

军调三人小组，右起：周恩来、马歇尔、张治中

由于张治中的军衔是上将，为体现对等原则，在军调三人小组的正式活动中，周恩来也穿着佩戴上将军衔的军服。

中共中央军委副主席兼总参谋长

1945年8月15日，日本宣布无条件投降。9月2日，抗日战争胜利结束。为适应新的形势，8月23日，中共中央政治局召开扩大会议，组成了新的中央军委，称“中共中央军事委员会”（减去“革命”二字）。新的中央军委委员共12人：毛泽东、朱德、刘少奇、周恩来、彭德怀、陈毅、聂荣臻、贺龙、徐向前、刘伯承、林彪、叶剑英。主席毛泽东，副主席朱德、刘少奇、周恩来、彭德怀。

解放战争初、中期，中共中央军委副主席彭德怀兼任军委总参谋长。1947年8月，中共中央决定，彭德怀改任西北野战军司令员兼政治委员后，不能兼顾军委工作，由军委副主席周恩来代理军委总参谋长。其后，周恩来参加领导和指挥了辽沈、平津、淮海三大战役。

1947年3月，在蒋介石军队大举进攻陕甘宁边区时，周恩来同志跟随毛主席留在陕北，参与人民战争的领导工作。这是周恩来同志在陕北神泉堡作总反攻的动员报告。

中央人民政府人民革命军事委员会副主席

中华人民共和国成立后，周恩来除了任政府总理、外交部长（兼任），曾担任新成立的隶属于政权机构的中央军委副主席。

1949年10月1日，周恩来同志参加中华人民共和国开国大典。

1952年，中央人民政府人民革命军事委员会部分委员在中南海颐年堂合影。

1950年上半年，中国除西藏和台湾外，绝大部分国土解放，大规模战争结束。而此时的军队达到了550万人，军费开支占了国家财政支出的近四成。为适应国家经济建设的需要，中央决定在一年内复员150万人。中央人民政府政务院、人民革命军事委员会于1950年6月30日颁发了《关于人民解放军复员工作的决定》，并成立中央复员委员会，由人民革命军事委员会副主席周恩来任主任、人民革命军事委员会代总参谋长聂荣臻任副主任，领导全国军队的复员工作。1951年12月，中央复员委员会改为中央转业建设委员会，周恩来兼任主任。此外，1950年10月兼任全国防空筹备委员会主任。1951年1月兼任中央军委兵工委员会主任。

1954年9月，周总理在第一届全国人民代表大会第一次会议上。

1954年9月，为了加强党对军事工作的领导，中共中央决定，重新成立中央军事委员会，原中央人民政府人民革命军事委员会撤销。

此后，周恩来未再担任过与军事有直接关系的职务。但是，作为新中国任期最长的政府总理，他始终把国防和军队建设挂在心上！他是人民爱戴的好总理！

周恩来是人民军队的缔造者和领导者之一

（作者系军史专家）

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责任编辑：张义凌