百度涉嫌监听电话被起诉:聊白蚁后出现灭白蚁广告

原标题：百度涉嫌监听用户电话被起诉 有用户调侃早已习惯了

证券日报消息，互联网浪潮为人们的生活提供了便利，同时也存在很大的安全隐患，其中包括个人隐私泄露。2017年12月11日，江苏省消费者权益保护委员会就北京百度网讯科技有限公司涉嫌违法获取消费者个人信息及相关问题提起消费民事公益诉讼。2018年1月2日，南京市中级人民法院已正式立案。

“我有一次跟朋友聊到白蚁，打开某浏览器后，出现了灭白蚁的广告。”南京市的贾先生告诉记者，“还有一次我在某搜索引擎搜索‘怎么开口借钱’，当天就有2家借贷公司给我打电话” 。

这样的经历令贾先生恐惧，他认为自己的个人隐私被泄露了。“这种情况太常见了，我有一次在办公室帮同事借电钻，晚上打开购物软件，第一个推送的就是电钻。”而家住北京朝阳区的孙女士告诉《证券日报》记者，自己早已习惯这样的生活，“网络世界看似隐秘，其实根本没有隐私，基本上就是‘裸奔’的状态。”

根据相关媒体报道，2017年7月份，江苏省消保委曾对市场上用户量较多的27款手机APP进行调查，发现普遍存在侵犯用户个人信息安全的问题。经过约谈，大部分企业提交了实质性整改方案，删除了不必要的监听电话，读取短信等敏感权限。但“手机百度”、“百度浏览器”两款APP迟迟未进行整改。江苏省消保委向北京百度网讯科技有限公司发送调查函，多次催促后对方回复依旧消极。

援引江苏省消保委的消息，“手机百度”“百度浏览器”两款手机APP在消费者安装前，未告知其所获取的各种权限及目的，在未取得用户同意的情况下，获取诸如“监听电话、定位、读取短彩信、读取联系人、修改系统设置”等各种权限。

对此，北京市中同律师事务所合伙人赵铭告诉《证券日报》记者，未经用户同意，获取了“监听电话、定位、读取短彩信、读取联系人、修改系统设置”等权限，是涉嫌侵犯个人隐私的行为，应当承担民事赔偿责任。“司法实践中，根据消费者权益保护法等规定，如果经营者收集、使用消费者个人信息，应当明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并需经消费者同意方可。”

“一般软件搜集用户数据后，会做大数据分析处理，然后根据不同的用户，提供不同的服务，比如千人千面定向推广，今日头条的算法推广”，有业内分析人士在接受《证券日报》记者采访时表示，但是，一方面目前的人工智能远未成熟，往往会出现某一关键词推送泛滥的情况；另一方面，监管措施手段单一，发现问题以约谈教育为主，治标不治本。甚至有一些中小平台贩卖用户资料。在互联网快速朝前迈进的同时，用户辨识度低，信息安全的脚步没有跟上。

原标题：百度涉嫌监听用户电话被起诉 有用户调侃早已习惯了

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责任编辑：张义凌