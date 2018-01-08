原标题：人民法院报刊文：怎样让孩子远离“坏叔叔”？

我国对未成年人的性教育几乎是零，真正体制内的性教育十分欠缺。在小娜的案子中（“名师家教”性侵女生案），十六七岁的女孩子在遭到性侵以后，不知道应该如何处理，就给了犯罪分子很大的机会。

性侵——对花季最黑暗的摧残

未成年人遭受性侵害，不仅对正在成长期的孩子造成身体伤害，同时心理上的摧残是更为残酷的现实。据调查，部分被性侵的未成年人在成年后，仍无法摆脱阴影，出现抑郁、焦虑、性取向变化、自残、自杀等现象。此类犯罪除作案地点隐蔽、不易察觉外，“熟人作案”的比例明显偏高，“老师”“教练”“快递叔叔”“保安哥哥”“邻居爷爷”“爸爸的同事”……这些隐藏在“安全身份”下的黑手往往很难识破；同时，由于对象是未成年人，被害群体身心成长尚不完全、表述能力差、监护人法律意识淡漠等因素，使得性侵犯罪持续时间长、报案率低、取证难度大。身体上的损伤可以治愈，但心理上的阴影会伴随终生。

关注——请听懂宝贝的求助

性侵案件的私密性特点决定了事发时往往只有行为人与被害人两方；对于未成年人的性侵行为又往往伴有引诱、威胁、恐吓等情节，使得未成年人很难在案发第一时间求救；而一旦性侵行为完成，如果不能及时发现，懵懂的羞耻感可能导致被害人出现自我防御心理，拒绝回忆、拒绝叙述、拒绝帮助。因此，作为未成年人的父母，负有首要监护责任，对于未成年人单独活动的环境，事先做好评估，尽量避免无监控状态下的一对一接触。对于未成年人在日常生活中出现的异常语言、异常行为、异常反应，均应引起高度重视，学会倾听孩子的话语，一旦发现异常，以引导的方式深入了解事件经过，切忌主观臆断、偏听偏信、盲目急躁。

保护——让法律捍卫权利

2013年至2017年，五年间，北京市海淀区发生性侵未成年人犯罪148起，约占侵犯未成年人权利犯罪的60.2%，其中强奸罪85起、猥亵儿童罪45起、强制猥亵罪18起。

2013年，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合出台《关于依法惩治性侵害未成年人犯罪的意见》，专门针对此类案件细化办案流程，强化法律依据，加大对性侵未成年人行为的惩罚力度。该案在审理期间，海淀法院为保证被害人的诉讼权利，同时防止造成被害人及其家庭的二次伤害，在庭审及宣判期间，均对被害人及其家属采用视频保护的方式参与诉讼；同时，对公开宣判性侵害未成年人案件的被告人不打码、不遮挡、不隐名。

法律，不仅要让侵犯未成年人的犯罪无处遁形，也要让每一个涉诉的未成年人感受到来自法律的保护！

来源：人民法院报

责任编辑：张义凌