原标题：吉林省首个市级监察委员会成立

通化市委领导为“通化市监察委员会”揭牌 吉网 图

1月8日上午9点20分，吉林省通化市委正门前。

一阵热烈的掌声之后，“通化市监察委员会”正式挂牌成立。白底黑字的崭新牌匾，与旁边白底红字的“中国共产党通化市委员会”和“中国共产党通化市纪律检查委员会”两块牌子相映成辉。

而就在几分钟前，通化市第八届人大二次会议第三次全体会议上，掌声刚刚平息。

张茗朝以满票当选为通化市监察委员会主任并宣誓 吉网 图

张茗朝以满票当选为通化市监察委员会主任。到这一刻，他在通化市委常委、市纪委书记的职务之后，又多了一项全新的头衔。

紧接着，通化市第八届人大常委会第七次全体会议任命了市监察委员会副主任和委员。

至此，通化市监察委员会正式成立。

这也是吉林省首个市级监察委员会，标志着深化国家监察体制改革试点工作在吉林省又迈出了坚实一步。

来源：吉网

责任编辑：张建利