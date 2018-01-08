三亚对新建居住建筑限高:主城区建筑不得高于80米

原标题：海南三亚对新建居住建筑限高：主城区建筑不得高于80米
城镇风貌是三亚打造世界级滨海旅游城市的“面子”。记者今天（1月8日）从三亚市政府获悉，三亚日前发布了《三亚市关于加强城市设计和建筑风貌管理实施细则》（以下简称《细则》），要求该市主城区新建居住建筑不得高于80米，农村新建住房不得超过12米。
根据《细则》，确需布置较高建筑物，临近山体的建筑最高不得超过山脊线高度的1/3；建设标志性建筑确需超过规定建筑体量尺度要求，应当组织深入论证并广泛征求社会各界意见。村庄内新建住房采用坡屋顶建筑形式，建筑层数不得超过三层，建筑高度控制在12米以内。
建筑风格上，根据地域风貌、民俗特色、时代特征、生态节能等因素确定，并综合考虑所在地区的功能定位与周边环境，应采用骑楼、柱廊、阳台等体现热带滨海特色的建筑构建形式。现代风格建筑顶板高度不大于36米，应当采用坡屋顶形式。建筑色彩上，单栋建筑主要色彩不宜超过2种，同一组建筑的主要色彩不宜超过3种。
三亚在建设项目绿化也提出要求，居住、文化设施、教育科研、医疗卫生等建设项目绿地率不得低于40%。建设用地面积大于4万平方米的住宅项目或以住宅性质为主的综合用地项目，应临城乡道路布置不小于该项目建设用地面积5%的公共绿地（广场），并对社会公众开放使用。
来源：海南日报客户端
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