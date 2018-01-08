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哈尔滨货运列车与轿车剐碰 致2死4伤

哈尔滨货运列车与轿车剐碰 致2死4伤
2018年01月08日 11:20 新闻夜航
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　　原标题：突发！货运列车与夏利轿车相撞，2人遇难4人受伤！事发阿城一铁路道口，有视频！

　　1月7日19点57分，46715次货运列车运行至成宾线26公里145米3号有人看守道口处，与一辆车牌号为黑AMY586的黑色夏利小轿车发生剐碰，造成轿车内2人遇难4人受伤。

　　据了解，发生事故的道口位于哈尔滨市阿城区蜚克图镇，成宾线是黑龙江省的一条地方铁路，起点为哈尔滨市成高子镇，终点为宾县宾西镇，跨越5个乡镇的12个村，这条线路属于哈尔滨宾西地铁有限公司管理。

　　据《新闻夜航》记者现场了解，当晚，夏利车是从阿城区往蜚克图村回家时出的事情。夏利车司机和一名女性亲属当场遇难。

　　目前伤者已送往医院救治，公安部门正在调查处理。

责任编辑：桂强

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