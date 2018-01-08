77天未出现有效降水 为何今冬京城一直“贫雪”？

原标题： 连续77天未出现有效降水 为何今冬京城一直“贫雪”？

新年初雪映衬下的延庆区井庄镇三司村安静美丽

昨日凌晨，延庆海坨山以及门头沟、房山的部分地区出现了弱降雪，但是此次降雪仍未达到初雪的标准，本市已连续77天未出现有效降水。气象专家表示，自去年11月以来水汽条件不足以使北京形成大范围降雪。

昨日的降雪未达初雪标准

1月6日夜间，北京上空出现了有利于降雪的气象条件。昨日凌晨3时15分左右，延庆海坨山开始飘落雪花，最初是小雪晶，随后渐渐加大。与此同时，门头沟、房山的部分地区也出现了弱降雪。

昨天白天，阴云密布之下，西部、北部高海拔地区持续出现零星小雪或小雪天气，根据市气象台7日2时至14时的累积降水量统计，西北部地区和西南部地区平均为0.1毫米，最大出现在房山区的蒲洼，为0.9毫米，而城区则再次与降雪完美错过。

此次零星小雪并不能称之为北京的初雪。按照北京地区初雪日定义，北京地区初雪日是指北京市域内第一次出现较大范围降雪过程的日期，满足以下两个条件之一的第一个降雪日定义为该年北京地区的初雪日：全市20个人工站中多于10个站点观测到有降雪现象；城区5站（朝阳、海淀、丰台、石景山、观象台）均观测到有降雪现象，或城区5站中的3个或以上站点观测到有降雪现象，且至少一个站点降雪量≥0.1毫米。此次降雪仍未达到北京地区初雪标准。

为何今冬一直“贫雪”？

实际上，今冬北京一直处于“贫雪”的状态，自去年10月29日京城入冬以来，本市已经有两个多月与降雪无缘。若是加上入冬之前的日子，从2017年10月23日至昨日，北京已经连续77天没有出现有效降水。

气象专家表示，一般而言，形成降雪需要具备三个条件：一是要有降水系统；二是要有较为充足的水汽；三是冷空气。简言之，当冷空气与暖湿气流带来的水汽交汇，且气温下降到一定的温度，就能形成降雪。2017年11月以来，北京以西北气流为主，同时西太平洋副热带高压明显偏西，不利于暖湿空气输送，水汽条件不足以使北京形成大范围降雪。

从南郊观象台的监测数据来看，北京冬季12月和1月的降水本来就偏少，“贫雪”是常态。监测数据显示，南郊观象台12月份常年平均降水量为2毫米，近十年（2007年-2016年）为1.5毫米，去年降水记录为0，但这并非偶发事件，从近十年数据来看，其中有5年的12月均无降水记录；而1月份近十年的平均降水更少，只有1.4毫米。

至今未降雪是否有异常？

据中国天气网消息，北京常年初雪日虽然为11月29日，但每年初雪日期相差很大。根据1954年以来的统计，北京最早的初雪发生在10月下旬，最晚的初雪一直推到了来年的2月上旬，相差有上百天之多。21世纪以来，初雪仅在2004年准时到来；来得最早的是2009年的初雪，11月1就提早到来；来得最晚的是2010年的初雪，来年2月10日才到。

气象上，当出现雪、雨夹雪、冰粒、米雪等天气时，都会记录为一个降雪日。北京冬季的降雪日数并不多，年均降雪日数仅有14天。受气候变暖的影响，近年来北京的降雪日数越来越少。1966年至1976年10年间年均降雪日数16天，而2007年至2016年10年的年均降雪日数则下降至10天。其中，降雪量级能达到大雪级别的降雪更是屈指可数。从气象记录来看，北京年均大雪日数仅有0.4天，大概每三年才能见到一场大雪。统计显示，2月是北京大雪总日数最多的月份，1月和3月次之。

责任编辑：霍宇昂