住建部：黄果树等7处国家级风景名胜区通过验收

住房城乡建设部关于安徽采石等7处国家级风景名胜区整改复查结果的通报
建城函[2017]326号
各省、自治区住房城乡建设厅，北京市园林绿化局，天津市城乡建设委员会，重庆市城市管理委员会，各有关国家级风景名胜区管理机构：
按照《住房城乡建设部关于印发国家级风景名胜区管理评估和监督检查办法的通知》（建城[2015]175号）和《住房城乡建设部关于2016年国家级风景名胜区整改情况验收结果的通报》（建城函[2017]141号）要求，经组织专家复查，安徽采石、花山谜窟—渐江，贵州黄果树、荔波樟江、红枫湖，陕西宝鸡天台山和甘肃崆峒山7处2016年未通过验收的国家级风景名胜区整改结果已达到整改要求，现予通过验收。
中华人民共和国住房和城乡建设部
2017年12月27日
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 19岁学生被重奖80万 直接认定副高职称
- 【 军事 】 中国歼20B疑新年首飞 或换矢量喷管
- 【 财经 】 刘强东成刘邦后人？本人哭笑不得
- 【 体育 】 专家团展望骑勇大战:第一人之争暗潮涌...
- 【 娱乐 】 贾乃亮昔日曾曝妈妈会为李小璐端洗脚...
- 【 科技 】 微信:不会看用户微信 也不留存聊天记...
- 【 教育 】 大学生手游大调查：为消遣也为指间社...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2017 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有