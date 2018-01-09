新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

住建部：黄果树等7处国家级风景名胜区通过验收

住建部：黄果树等7处国家级风景名胜区通过验收
2018年01月08日 22:33 住房和城乡建设部网站
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　住房城乡建设部关于安徽采石等7处国家级风景名胜区整改复查结果的通报

　　建城函[2017]326号

　　各省、自治区住房城乡建设厅，北京市园林绿化局，天津市城乡建设委员会，重庆市城市管理委员会，各有关国家级风景名胜区管理机构：

　　按照《住房城乡建设部关于印发国家级风景名胜区管理评估和监督检查办法的通知》（建城[2015]175号）和《住房城乡建设部关于2016年国家级风景名胜区整改情况验收结果的通报》（建城函[2017]141号）要求，经组织专家复查，安徽采石、花山谜窟—渐江，贵州黄果树、荔波樟江、红枫湖，陕西宝鸡天台山和甘肃崆峒山7处2016年未通过验收的国家级风景名胜区整改结果已达到整改要求，现予通过验收。

　　中华人民共和国住房和城乡建设部

　　2017年12月27日

责任编辑：张建利

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区