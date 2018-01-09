新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

泰国总理为了回避记者 使出这招令人窒息的操作

泰国总理为了回避记者 使出这招令人窒息的操作
2018年01月09日 22:03 环球时报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：为了回避记者，泰国总理这令人窒息的操作……　　

　　1月8日，在泰国的各大记者像往常一样，各自安排了一长串深思熟虑的问题，准备采访总理巴育。他们万万没有想到，接受他们提问的是泰国总理的人形立牌。。。

　　当地时间2018年1月8日，泰国曼谷，泰国总理巴育为了规避记者的提问，着人将自己的一个人形立牌立在了话筒后面，并对记者们说：“如果有人想问关于政治或者矛盾的问题，就问他吧”。说完后，还朝懵圈的记者们挥挥手，然后直接转身离场。

责任编辑：张岩

泰国巴育立牌
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区