泰国总理为了回避记者 使出这招令人窒息的操作

原标题：为了回避记者，泰国总理这令人窒息的操作……

1月8日，在泰国的各大记者像往常一样，各自安排了一长串深思熟虑的问题，准备采访总理巴育。他们万万没有想到，接受他们提问的是泰国总理的人形立牌。。。

当地时间2018年1月8日，泰国曼谷，泰国总理巴育为了规避记者的提问，着人将自己的一个人形立牌立在了话筒后面，并对记者们说：“如果有人想问关于政治或者矛盾的问题，就问他吧”。说完后，还朝懵圈的记者们挥挥手，然后直接转身离场。

责任编辑：张岩