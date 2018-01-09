2018年征兵网上报名1月10日开通 大学生优先入伍

原标题：网上应征入伍报名1月10日开通，优先批准大学毕业生入伍

本报北京1月9日电 （金农斌、记者费士廷）国防部征兵办公室日前下发《关于做好2018年征兵准备工作的通知》，安排部署新年度征兵准备工作，要求各地深入贯彻落实党的十九大精神，统筹推进征兵组织建设、法规建设、能力建设、廉政建设，确保高质量完成新年度征兵任务，并明确全国征兵网（网址http://www.gfbzb.gov.cn）于1月10日正式开通，全面展开网上兵役登记、应征报名和政策咨询等各项工作。

《通知》要求，要强化组织领导。各级征兵办公室4月1日起开始集中办公。要逐级组织业务培训和考核验收，未参加培训和考核不合格的一律不得安排上岗。全国征兵网开通后，各地要及时发布兵役登记通告，明确兵役登记时间、对象、方法等事项。6月30日前，完成兵役登记任务，往年已登记的要逐一核验，依法确定应服兵役、免服兵役和不得服兵役对象，按照不少于上年度征集任务数的3倍择优确定预征对象。

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《通知》指出，各级要把“五率”（报名率、上站率、合格率、择优率、退兵率）作为提升征兵工作质量的重要抓手，制定完善本级量化考评实施细则，逐步构建上下结合、衔接配套、便于操作的征兵绩效考评体系。要加强“五率”实时动态监控，对征兵准备工作进展情况定期双向通报排序，对“五率”指标偏低、基础薄弱、矛盾问题突出的地区和单位搞好督导检查，限期整改。

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《通知》强调，各地要严格落实大学生报名应征、体检政考、审批定兵、分配去向“四优先”政策，及早部署展开大学生预征工作，确保在大学生离校前完成体格检查、政治考核和预定兵工作。优先批准大学毕业生入伍，确保大学生征集数量和质量稳步提升。

记者从国防部征兵办公室获悉，下一步，各级兵役机关会同军队和地方宣传部门将深入开展征兵宣传，逐级制定下发年度征兵宣传工作方案和工作计划，深入开展“征兵宣传教育进高校”活动，组织“省市领导话征兵”活动，努力形成多层次、全方位、立体化的征兵宣传新格局。

责任编辑：桂强