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马克龙会见马云等中国企业家

马克龙会见马云等中国企业家
2018年01月09日 11:54 新浪综合
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       来源：楚天都市报

　　原标题：马克龙和马云等中国企业家跨国相见，“法国雄心”离不开“中国机遇“

　　这两天，堪称法国最帅总统的马克龙来华访问，并在1月9日上午与马云领衔的中国企业家们会面。其实，早在马克龙还是法国经济部长时，就因为环保、旅游、法国品牌入驻天猫与马云熟识；在去年9月纽约的彭博论坛上，马克龙首次以法国总统身份与马云畅聊，给阿里巴巴点赞，并带着更多法国品牌入驻天猫。“法国雄心”离不开“中国机遇“，可以好好期待一下，马克龙与马云奇妙缘分的续写，法国品牌与中国新零售即将擦出的新火花。

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责任编辑：桂强

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