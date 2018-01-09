城建“女强人”主政北京房山 就任代区长(图)

原标题：城建“女强人”主政房山，就任代区长

今日（1月9日），房山区召开八届人大常委会第十二次会议。会议决定，接受陈清辞去北京市房山区人民政府区长职务的请求，任命郭延红为北京市房山区人民政府副区长，代理房山区人民政府区长职务。

知道君（xjb-jingshier）了解到，此前，多区的党政一把手有调整。

城建女总经理出任代区长

知道君此前报道，2017年12月25日，市委组织部发布任前公示，北京城建集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理郭延红，拟为区人民政府区长人选。

此番靴子落地，郭延红任房山区代区长。

郭延红。资料图

郭延红，51岁（1967年1月生），汉族，山东文登人，1987年4月入党，1989年8月参加工作，湖南大学工业与民用建筑专业大学毕业，工程硕士（清华大学建筑与土木工程专业），高级工程师。

曾任北京市第三建筑工程公司副经理、总经济师，北京建工集团有限责任公司投资管理部部长、副总经济师、研发投资管理部部长、常务副总经济师、战略投资管理部部长、总经济师、党委常委、副总经理，北京城建集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

据了解，北京城建集团，是一家大型综合性建筑企业集团，国家体育场、国家大剧院、国家博物馆、国家体育馆、中国国学中心、北京奥运会篮球馆、奥运村、首都机场3号航站楼、银泰中心等知名建筑和工程，均由该集团建设。目前，支柱产业有六方面，除了城建工程，还有城建地产、城建设计、城建园林、城建置业、城建资本等。

房山和通州的一把手调整

知道君（xjb-jingshier）此前曾报道过，2017年12月1日，通州原区委书记杨斌被任命为北京市副市长；当天，房山区委书记曾赞荣调任通州区委书记。之后，房山区区长陈清升任区委书记，主持区委、区政府全面工作。

2017年12月1日，在市十四届人大常委会第四十二次会议上，通州原区委书记杨斌任北京市副市长。杨斌曾在北京市多个重要的基础设施建设单位单位领导职务。2011年5月被任命为北京市住房和城乡建设委员会党组书记、主任，市重大项目办党组副书记、主任，2014年11月任北京市通州区委书记。

随后，房山原区委书记曾赞荣调任通州区委书记。2017年12月1日，在通州区领导干部大会上，曾赞荣成为北京市通州区委书记。在会上，曾赞荣谈到如何建设好北京城市副中心。他表示，要落实新版北京城市总体规划，坚持世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位，以创造历史、追求艺术的精神，规划建设好每一寸土地，像绣花一样做好各项工作。当前，要全力完成各项规划编制，全力以赴做好市级机关搬迁服务各项工作。

曾赞荣曾任市规划委宣武分局党组书记、局长。2012年，调任房山，2016年2月，任中共北京市房山区委书记，区政府区长。

6天后，在房山区领导干部大会上，房山区区长陈清被任命为区委书记。陈清曾任市安全监管局副局长，2016年12月任中共北京市房山区委副书记、区政府区长。

多知道一点

张祝华任北京市房山区政协党组书记

1月8日下午，中共北京市房山区委召开区委常委会议，决定张祝华同志任北京市房山区政协党组书记。

张祝华，男，57岁（1960年2月生），汉族，山东无棣人，1984年11月入党，1980年12月参加工作，中央党校大学（中央党校经济管理专业），高级政工师。

曾任北京玻璃五厂党委副书记，中共北京市委组织部经济干部处副处级调研员、副处长、调研员、处长，中共北京市房山区委常委、组织部部长，中共北京市房山区委副书记、政法委书记，市审计局党组副书记、副局长、巡视员，北京市国有企业监事会主席（正局级）。

记者 信娜

责任编辑：张玉