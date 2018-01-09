北京朝阳区长:2018至少拆违600万平米 车位增1万8

原标题：朝阳区长谈2018：至少拆违600万㎡，车位增1.8万

2018年，朝阳区将拆违至少600万平方米，改造提升便民服务网点150个，新建95处全民健身活动场地，扩充停车泊位1.8万个，新增学前教育学位约1万个。

朝阳区“两会”1月8日拉开帷幕，9日下午，朝阳区区长王灏在人代会现场接受记者采访，介绍了2017年全区工作成果和2018年工作重点。

朝阳区长王灏。新京报记者 吴江 摄

键词1：疏解腾退

去年拆违1003万㎡，今年拆违600万㎡+

去年，朝阳区拆除腾退建筑面积1234万平方米，其中拆除违法建设1003万平方米，拆除量居历年之首，是2016年的2.5倍。

王灏表示，今年，朝阳区将做到生态空间只增不减，城乡建设用地只减不增。到2020年城乡建设用地规模减少33平方公里，绝大部分还绿。今年全区拆违将不少于600万平方米，“要完成减量33平方公里的目标就还要增加”。

从疏解效果看，“疏解整治促提升”专项整体综合排名，朝阳区位居全市第一。具体看，全区疏解升级商品交易市场100家，清理一般制造业99家，清退物流基地93家、再生资源回收场站24家，清理违法群租房2138户、住人地下空间437处，整治“开墙打洞”4475家。

今年，朝阳区还将疏解不符合功能定位的产业81家，完成20个重点村综合整治。

关键词2：环境提升

新增绿地1000公顷，整治336条背街小巷

去年，朝阳区新增改造绿化面积671公顷，新建改造了坝河休闲公园、松榆里公园、华侨城小公园等25个大中小微型公园，高标准改造提升166个便民商业网点和60余处居民文体活动场所。

王灏表示，今年，朝阳区在环境提升方面将加大力度。全年计划新增改造绿地1000公顷以上，新建改造25个大中小微公园，高标准推进温榆河公园、黑庄户农业公园建设，南北呼应。具体来讲，将实施新一轮百万亩造林绿化，推进绿化隔离地区“绿色项链”建设，高标准做好公园、道路、河道绿地景观建设。

“朝阳区跟全球一样，也有东西问题、南北问题。”王灏说，通过大力度拆迁腾退、提升环境，相信未来几年，朝阳南部地区会有非常大的变化。

去年，曾经的“牛奶河”萧太后河经过整治，变得水清岸绿，不但成了周边居民的好去处，还吸引了很多鸟类来此安家。“前年6月份我还去调度过，到那地方就是不想喘气儿了，真臭。”王灏表示，去年朝阳区水污染治理翻身仗实现告捷，今年，该区将全面落实“河长制”，13处出境补偿考核断面和5处国家、市级考核断面将实现水质稳定达标。

在改善城市面貌方面，朝阳区将高标准推进“文化三里屯”、雅宝路区域转型升级等重点任务，全年整治提升336条背街小巷，建设22条环境优美大街。

关键词3：交通改造

改造125公里慢行系统，扩充停车泊位1.8万个

去年，朝阳区建成22条主次支路，新增道路里程25公里，通过共享停车、错时停车、社区挖潜、新增新建等多种方式，扩充停车泊位1.6万个。

今年，朝阳区将完善东部、东南部地区骨干路网，推进化工路等20条道路建设，启动通马路等45条主次支路建设。

在疏堵方面，朝阳区将完成10个疏堵改造项目，开展2处区域交通综合治理工程，改造125公里慢行系统。

朝阳区将鼓励错时停车、推广智慧共享停车，建设5处立体停车设施，多种方式扩充停车泊位1.8万个。

关键词4：民生保障

新增1万个学前教育学位、95处健身场地

去年，朝阳区学前和义务教育阶段共增加学位近1.4万个。王灏表示，今年区里将实施第三期学前教育行动计划，将继续增加学前教育学位1万个。

在保障民生方面，今年，朝阳区将补充卫生、养老等公共服务设施，增加公共租赁住房供给，改造提升便民服务网点150个，新建95处全民健身活动场地。

“环卫工人、绿化工人等，是为城市运行服务的劳动者，我们希望在腾退过程中，给他们提供品质更好、更安全的工作空间。”王灏表示，今年，朝阳区将就此做专项规划。

朝阳区提出，到2020年基本实现农村城市化。王灏介绍，为实现这一目标，朝阳区将加快破除城乡二元结构，到2018年底，将有10个乡30个村（社区）搬迁上楼或改造，1.1万农民实现转居民，“政府财力向农村倾斜”。

关键词5：提质增效

建设苹果创新小镇，实施“文化+”战略

王灏表示，朝阳区将做优做强高精尖产业，大力发展基于大数据、云计算、人工智能的新兴业态，加快培育“独角兽”和上市企业。“在招商方面，我们现在开始细分市场，寻找领军企业，精准招商。”王灏说。

在强化国际商务中心功能方面，王灏说，今年朝阳区将深化服务业扩大开放，落实新一轮54项试点任务。加快推进CBD核心区和中关村朝阳园项目建设，提升奥林匹克公园国际交往功能。此外，还将推进苹果创新小镇、360国家网络安全科技创新中心等项目建设。

在提高创新引领水平，朝阳区将于未来论坛深化合作。作为一项对标诺贝尔奖的科学奖项，未来科学大奖将近为100万美元。王灏表示，未来论坛将永久落户朝阳，目前选址工作正在进行。今年，朝阳区将继续提升未来论坛功能。

王灏表示，朝阳区还将实施“文化+”战略，推动文化与科技、金融、商务、旅游、体育的深度融合。抓好国家文化产业创新实验区建设，加快工业遗存空间转型利用。用好文化、科技两支基金，加大对高成长性企业的支持力度。

记者 沙雪良

责任编辑：张玉