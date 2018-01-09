江西：房价上涨过大市县 要尽快出台限购限贷政策

原标题：江西：房价上涨压力过大市县 要尽快出台限购限贷政策
从江西省住房城乡建设工作会上获悉，今年江西将保持房地产市场调控政策连续性和稳定性，对各设区市实行稳控目标管理，特别是对进入全国70个大中城市的南昌、赣州、九江三市严格执行现有调控政策。房价上涨压力过大的市县，要尽快出台相应限购限贷政策。住宅库存少的市县，要进一步加大住宅用地出让规模。加大查处限制使用住房公积金贷款购房行为，落实差别化住房信贷政策，重点支持首套贷款、控制二次贷款、停止三次及以上贷款。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 19岁学生被重奖80万 直接认定副高职称
- 【 军事 】 中国歼20B疑新年首飞 或换矢量喷管
- 【 财经 】 铁娘子才能嫁创业者？甘薇到小马奔腾
- 【 体育 】 专家团展望骑勇大战:第一人之争暗潮涌...
- 【 娱乐 】 跑男团为王祖蓝庆生 鹿晗关晓彤同框
- 【 科技 】 微信:不会看用户微信 也不留存聊天记...
- 【 教育 】 “浙大爱情报告”：另类大学报考指南
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2017 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有