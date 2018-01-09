江西：房价上涨过大市县 要尽快出台限购限贷政策

原标题：江西：房价上涨压力过大市县 要尽快出台限购限贷政策

从江西省住房城乡建设工作会上获悉，今年江西将保持房地产市场调控政策连续性和稳定性，对各设区市实行稳控目标管理，特别是对进入全国70个大中城市的南昌、赣州、九江三市严格执行现有调控政策。房价上涨压力过大的市县，要尽快出台相应限购限贷政策。住宅库存少的市县，要进一步加大住宅用地出让规模。加大查处限制使用住房公积金贷款购房行为，落实差别化住房信贷政策，重点支持首套贷款、控制二次贷款、停止三次及以上贷款。

责任编辑：桂强