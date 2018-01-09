广州推动非户籍人口落户:取消符合计生的前置条件

原标题：广州推动非户籍人口在城市落户：取消符合计生政策的前置条件

记者从广州市政府网站了解到，近日，广州印发《广州市推动非户籍人口在城市落户的实施方案》，提出将进一步放宽落户渠道和落户年龄要求，吸引各层次人才在广州落户。

与此同时，落户政策也有所调整，今后广州将取消农业、非农业户口的性质划分，统一登记为广州市居民户口，实现户籍“一元化”的变化发展要求，并取消了符合计划生育政策的迁入前置条件。

记者注意到，这份方案提出要构建“引进人才入户为主体，积分制入户和政策性入户为有效补充”的落户政策体系，指出要加大引进人才入户力度，特别是对黄埔、花都、南沙、增城等城区的支持力度。方案还提出进一步完善积分制入户办法，由于推进在广州长期稳定就业和居住的各类来穗人员及其随迁家属落户。

对于落户通道方面，方案提出要适当放宽放开重点群体落户限制，进一步落实大中专、中职、技工学校学生户口迁入和军队易地安置退役士兵政策。此外，方案还指出要适当放宽入户年龄要求，大力吸引高校毕业生、技术工人、职业院校毕业生和留学归国人员等高层次人才、技能人才、创新创业人才、产业急需人才。

而在居住保障方面，方案提出将进城落户人员完全纳入城镇住房保障体系，住房保障以市场提供房源、政府发放租赁补贴方式进行。此外，方案对保障性住房建设、公积金政策等方面也有相应说明。

根据方案，到2020年，广州户籍人口将增长至920万左右，全市户籍人口城镇化率提高到79.80%左右，户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距较2013年缩小2个百分点以上。

由于方案提出了放宽入户条件，增加户籍人口等要求，因此有观点认为，新公布的户籍政策等同于变相松绑。但对于对于此次广州调整落户政策，克而瑞广州首席分析师肖文晓认为，各地人才落户政策放松，本质上是对人口和人才的争夺，并非楼市限购的放松。

“此次户籍政策并没有和楼市限购政策捆绑”，方圆地产首席分析师邓浩志也向记者表示，并不能认为广州楼市调控有所松动。此外，对于方案提出2020年户籍人口要达到920万人，邓浩志认为不会引发大规模的购房需求，“2016年底广州户籍人口是870万人，按照方案的目标，户籍人口增长速度其实并不快。”

事实上，广州目前仍然执行着2017年“3·17”和“3·30”新政后的严格限购措施，这些调控政策并没有发生变化。

不仅是广州，最近几天内，包括兰州、南京、厦门在内的多个城市出现政策调整，涵盖楼市和户籍等方面。其中兰州取消部分区域的住房限购规定，南京允许研究生、40岁以下本科生、各类人才等先行落户，高层次人才在南京买首套房不在受户籍限制，公积金最多可贷120万元，厦门也提出实行差别化…调控政策，满足首套刚需，支持改善需求。

不过，调控政策调整后没多久，兰州市方便管理局网站便发出通知，指出此次政策调整不是放松调控，而是落实分类调控、因城施策，提高调控的精准性。对此，邓浩志认为，稳定市场的预期并未改变，一些城市出现了微调整，但政策转向的可能性至少目前是不大的。

来源：南方网

责任编辑：张玉