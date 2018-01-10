合肥铁路公安:正调查教师高铁扒门 今日公布结果

原标题：合肥铁路公安：正调查“教师高铁扒门”，今日将公布处理结果
据@安徽铁路公安在线 消息，关于网传旅客扒阻G1747次列车车门一事，合肥铁路警方正在调查处理中，今日稍晚公布处理结果！谢谢关注！
来源：@安徽铁路公安在线
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