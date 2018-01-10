朝韩重启对话 会谈之后双方还谈不谈“统一”了？

原标题：朝韩重启对话，除了恭喜，我们还有这些话想说
朝鲜半岛局势持续紧张近一年后，朝鲜和韩国再次在板门店举行了朝韩高级别会谈。今天晚上，双方发布共同声明，就朝方参加平昌冬奥会、双方举行军事部门会谈等事项达成一致。
从金正恩在新年贺词中表示愿意与韩国进行沟通后，一个星期内，一度剑拔弩张的朝鲜半岛似乎开始吹起了暖风。
侠客岛采访了半岛问题专家、岛叔三江汇友，以下是他对此的分析。
1。这次韩方代表团请求冬奥会开幕式时朝韩共同入场，以及在春节之际举行离散家属团聚活动。这背后释放了什么信号呢？
三江汇友：先说共同入场的事儿。韩国想要和朝鲜一块儿进场，其实是有过几次先例的，比如在之前的悉尼奥运会、釜山亚运会。这次如果平昌冬奥会朝韩一同入场，还是很有意义的。
自从朝鲜半岛分裂成两个国家以后，同一个民族的口号对他们来讲非常重要。包括金正恩的致辞中也说，冬奥会这个事是他们民族自己的事儿。所以在这方面，朝韩双方一起入场也不是不可能，毕竟已有先例。
这次金正恩既然亲自下令和韩方进行谈判，在尺度上朝鲜应该会相对大一些。另外，金正恩也通过此举，不仅向世人展示了自己的“大度”，还表明态度：朝鲜不仅有核武器，而且还有更强的武器，就是人心。
接下来就是举行离散家属团聚活动。这其实还要看冬奥会的实质进度如何。冬奥会如果顺利的话，后面谈离散家属，重开开城工业园的可能性都比较大。但前提是，韩国有意放开“天安号事件”之后的“524措施”。但是这些现在还不能百分之百保证。
2。这次韩朝决定从当地时间10日8时起重启西海地区朝韩军用通信线路，这个有什么意义？
三江汇友：军用通信线路很重要。以往朝韩出现军事冲突和对峙的时候，往往就是在西海地区，也就是三八线往海上延伸的地区。在这里经常出纠纷，比如“天安号事件”，“延坪岛事件”。
韩国在这里的“西海五岛”，基本是跨过三八线以北比较远了，突进到朝鲜黄海南道那边去了。而且对于这个西部海域海上分界线，朝鲜是不承认的，同时美军在这里掌握了韩军和联合国军的军事指挥权，所以这里出的问题比较多。
这次重启热线，朝韩双方都认为非常有必要，因为这提供了一个相互通报协调的渠道，可以减少因为误判或偶发事件导致的冲突。
之前双方冲突很多次，军用通信线路也是重启又掐断，反反复复。从这反复中也可以看到一种规律，就是往往半岛局势看上去很紧张，甚至到了战争边缘的时候，不要太悲观；反而是大家觉得“莺歌燕舞”相安无事的时候，却会出比较大的事件。
3。这次会谈，对朝韩两国具体有什么意义？韩国似乎特别积极？
三江汇友：朝鲜说白了，就是拿出来一个很小的和平的、试探性的手段，试试看能否主导整个进程，也看看这些友善举措，能否突破朝美关系，打开朝美局面。
而对于韩国而言，朝鲜任何示好都会全盘接受。这其实和韩国内政外交有关系。从内政来看，文在寅政府在国内受到了很大的压力，比如其他的党派攻击他卖国、无视大韩民族、不提统一的事儿。李明博和朴槿惠任期内虽然强硬，但是朝鲜依旧我行我素不断进行核试验。如果本次文在寅对朝交往有成果的话，就可以堵住反对派的嘴。
从外交来看，过去一年半，中美互动对半岛局势影响非常大，韩国只能跟在后面走。韩国国内一度盛行一个说法，“韩国被忽略了”。这次会谈，韩国如果能够把握住，相当于对中、对美都增加了外交筹码。虽然韩国对于中国提出的“双暂停”表面上不接受，但事实上也找不到更好的方式。此次韩国正好借坡下驴，还可以提高自己对华的筹码。毕竟，在朝核问题上，韩国面对中国、俄罗斯和美国都比较被动，而平昌冬奥会可以说是韩国目前唯一的突破口，韩国必然要抓住这一点机会。
4。这次会谈之后，朝韩双方还谈不谈“统一”了？
三江汇友：说实在的，现在朝韩双方虽然嘴上还是经常讲统一，调门儿都比较高，但是其实双方都是一种放任自流的态度。
从韩国角度来讲，自从朝鲜拥核之后，韩国统一的希望就已经落空了。怎么统一呢？或许要被“拥核”的朝鲜统一了。这个时候，它只能通过与其他国家的同盟关系以及和中俄的关系，保证自己的安全。从朝鲜的角度看，朝鲜较韩国国力相差了四五十倍，统一韩国更没有希望。但是朝鲜拥核之后，却抵消了来自南方的安全压力。
目前“统一”的可能性并不大，如果在将来双方的实力都发生变化，这个局面可能有所改变。但是现在，可能还是“消极统一”，嘴上喊喊而已。
这次双方参与会谈的官员级别也并不是特别高，双方定调就是纯粹为了平昌冬奥会来谈的。2015年仁川亚运会的时候，朝鲜就派了级别非常高的官员高官参加闭幕式，有朝鲜人民军总政治局长黄炳誓次帅和朝鲜劳动党中央书记崔龙海、金养建。当时韩方负责接见的是青瓦台国家安保室室长金宽镇、统一部长官柳吉在、国家安全室第一次长金奎显。
5。对待朝韩这次会谈，我们应该持一个什么样的态度？
三江汇友：我还是持谨慎乐观的态度。因为从历史上看，基本上有一个规律，就是在朝韩关系火热的时候，总会发生一个事件浇冷水。坦率讲，这个因素主要是美国。
因为美国基本上掌握了调控半岛局势和朝韩转圜的阀门。在半岛问题上，只要朝韩双方有比较好的对话氛围，美国感觉被排斥过多，或者没有掌握主要脉络进程的话，这个成果就要打个问号。比如在半岛莫名其妙出现一些军事冲突的时候，恰如2010年的“天安号事件”，韩国的保守势力和美国就会把原因往朝鲜或者韩国身上栽，从而制造冲突。历史上看，这种事件比较多。所以还是谨慎乐观，对未来的期待不要太高。
当然，谈总比打好，我们还是欢迎任何和平性的进程的。
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