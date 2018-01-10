发现北京：“蜘蛛网”不见了 我家门口的天也亮了

原标题：发现北京丨“蜘蛛网”不见了 我家门口的天也亮了
来源：千龙图像微信公众号
我的家在北京城
曾经家门口的天
总会被蜘蛛网般的架空线所遮盖
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那些密密麻麻交织在一起的电力、通信、有线电视等线缆架在空中，就像一张张“城市蜘蛛网”，不仅影响市容市貌，还存在各种安全隐患……
面对这些“蜘蛛网”，市民内心的苦水无处诉说#%%￥……￥……*&（）*
But！在2017年这些讨人嫌的“蜘蛛网”消失了。。。
为了还北京市民一个明亮的天空，电力公司的工作人员可是下了不少功夫呢。
2017年，北京市启动了首都核心区电力架空线入地工程大会战，计划在两年内完成核心区（东、西城区）116条，127公里主次干路电力架空线入地工作。
截至2017年12月28日，由国网北京市电力公司负责组织实施的2017年首都核心区58条道路、50.6公里的电力架空线入地工程已经全面完工，拔除电杆2193基，还同步拆除64条道路的路灯架空线48.6公里，更换新灯杆1621棵，新装灯具2805套。
我家门口的天亮了，抬头看见的是飞翔的鸟儿、蓝蓝的天……
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如今景山大街、崇文门大街、两广路沿线以及北二环等在内的多个地区“空中蜘蛛网”已经从我们的视线中消失。
不信你瞧，有图为证
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樱桃胡同
樱桃胡同
景山西街
景山西街
樱桃斜街
樱桃斜街
东兴隆街
东兴隆街
景山前街
景山前街
西直门南小街
西直门南小街
这些变化离不开在背后默默付出的工人们，他们为了不影响白天的交通秩序，经常选择在晚上作业。
凌晨，在外交部街西这条750米长的胡同里，架空线入地的施工作业“悄悄”地进行着。工人师傅们肩扛手抬，每一个动作都很小心，生怕扰了居民们休息。
深夜11时许，工人们来到景山西街集结，准备开始又一夜架空线入地施工工作。
正是因为有他们的辛勤付出，我们家门口的天才露出笑脸，为他们点赞。
电线杆没了，路宽敞了，心里美了，舞跳起来……
胡同“靓”了，心情美了，这不，家住在史家胡同的张迎星闲不住了，看着家门口一点点变“靓”了，做为一名爱好艺术的市民，他拿起画笔开始记录身边的美好。
北京市容改变一小步，市民幸福一大步。
带着娃，坐着三轮车观赏胡同，走起！
我们的家园正在一点点变化着，2017这一年，已经有近百条街巷露出了蓝天。
据说2018年，还会有更多街巷被治理。
喜大普奔！
你家门口变样子了么？
快来晒晒靓照~~
供图：国网北京市电力公司
部分图片来源：千龙图像库
作者：鲁金富 于颖 耿子叶 佟丽萍
制作：李贺 王结石 耿子叶
千龙图像|走心原创
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