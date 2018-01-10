蒙古国女子在沪坠亡 警方否认外媒“谋杀”报道

原标题：蒙古国一女子在沪身亡符合生前高坠特征，警方初步排除他杀

近日，蒙古国多个新闻网站刊发“蒙古一女留学生在沪遇害身亡”的报道。上海警方经调查发现，相关报道与事实不符，现将有关情况通报如下：

2017年12月29日8时45分许，徐汇公安分局接110报警：徐汇区某居民小区内有人坠楼。接报后，徐汇警方即赴现场开展工作。经了解，当日8时许，该楼三楼住户在家中北房间开窗时发现二楼平台上疑有一人趴于角落处，遂电话通知物业保安，经保安攀上该处查看，发现一女子疑似高坠，遂报警。经120急救人员到场后确认，该女子已死亡。警方按法定程序对死者尸体进行尸表检验并采集死者心血后送毒化检验。经法医检验，死者衣着完整，检查发现多发性骨折等严重损伤，符合生前高坠特征，死者左手腕有浅表锐性切划伤（本人可以形成），尸体上未发现他人加害的损伤，推断死亡时间为3天左右。经心血常规毒物检验，死者血液中乙醇含量为1.37mg/ml，未检出其它毒物成分。

经徐汇警方调查，死者玛拉玛（BOLDBAATAR MARALMAA，女，21岁，蒙古国公民）曾于2016年9月至2017年7月期间就读于上海交通大学安泰经济学院， 2017年7月退学离校。2017年11月29日，玛拉玛从蒙古国自北京首都机场入境，当日辗转至上海，与在沪男友饶某（男，37岁，本市人）共同入住徐汇区一酒店内。2017年12月14日，两人出境至泰国游玩，于12月21日返沪后，再次共同入住上述酒店。22日，饶某独自回到上海的住所居住。23日至25日，饶某曾两次回到酒店房间与玛拉玛会面。26日凌晨1时11分，玛拉玛独自外出饮酒后回到酒店，至5时53分离开，乘坐出租车前往饶某住所。据小区保安反映，26日6时许，死者曾要求保安为其打开饶某所住的大楼门禁遭拒。后经走访和调阅小区监控，发现玛拉玛当日清晨待其他居民出大楼时，乘机进入楼内，后再未发现其踪迹。经警方对饶某调查后了解到，两人近日因感情问题发生纠纷，玛拉玛于26日早晨至饶某住处门口发生争执并扇了其两巴掌后自行离开。此后，饶某于26日、27日、28日多次电话联系和前往酒店寻找玛拉玛未果。警方对饶某住所及案发现场进一步勘查，未发现可疑迹象，并从建筑结构等分析，排除玛拉玛从饶某住所坠楼的可能。综上，警方初步排除他杀，推断玛拉玛死因符合生前高坠所致的创伤性休克死亡。

2018年1月2日，依据《维也纳领事关系公约》，上海市公安局将玛拉玛在沪死亡一事照会蒙古驻中国大使馆。1月3日，警方应蒙古驻中国大使馆协商要求，陪同死者父母及蒙古驻华使馆副领事赴龙华殡仪馆探视遗体，并前往查看了事发现场。1月10日，死者家属在死亡报告书上签名确认，对死亡原因无异议，市局出入境管理局为死者家属开具《外国人死亡证》。

责任编辑：张迪