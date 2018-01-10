武警部队十天迎三大变:成立35年有了旗帜(图)

原标题：武警部队十天迎三大变

来源：政知道

文 | 庄立人

1月10日上午10时，北京八一大楼发生了一件大事：中央军委举行仪式向武警部队授旗。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向武警部队授旗并致训词。

这是进入2018年以来武警部队迎来的第三大动作。

1月1日，武警部队由党中央、中央军委集中统一领导。

1月3日，中央军委举行2018年开训动员大会，这是中央军委首次统一组织全军开训动员，武警部队参加。

这次授旗是十天内的第三大动作。国防部新闻发言人吴谦介绍，中央军委决定授予武警部队“中国人民武装警察部队旗”，是为了更好地激励武警部队官兵履行新时代使命任务，永远做党和人民的忠诚卫士。

政知道（微信ID：upolitics）注意到，这次授旗仪式与以往的授旗仪式有所不同，武警部队旗首次亮相。

成立35年有了旗帜

武警部队成立于1982年，至今已有35年，在此之前并没有旗帜。

武警部队包括内卫、黄金、森林、水电、交通等部队和边防、消防、警卫部队。政知道（微信ID：upolitics）翻阅不同时期、不同地方的武警部队照片发现，出现在镜头前的他们一直没有统一的旗帜，一般都是在红色旗帜上面写上某某支队。不过，武警官兵退役的时候，都会向军旗敬最后一个军礼。

据了解，自上世纪八十年代开始，武警部队一直在研究自己的旗帜，但没有结果。一般来说，内卫部队护卫的都是国旗，最知名的当属天安门广场上的升旗仪式，隶属于武警部队的天安门国旗护卫队负责升降国旗和警卫工作。像机动师，更习惯使用“八一”军旗。

现在，武警部队第一次拥有属于自己的旗帜，在以后的训练、工作中，就可以名正言顺地扛起武警部队旗。

政知道（微信ID：upolitics）发现，武警部队旗具有鲜明的特点：旗面上半部保持军旗的基本样式，下面有三条深橄榄绿色的横杠。横杠的颜色与武警服装颜色相近。

新旗帜的特殊寓意

中央军委授旗有固定仪式。

首先，官兵列队，高唱国歌。其次，仪仗礼兵护卫武警部队旗，正步行进到主席台前。再次，习近平郑重向武警部队司令员王宁、政治委员朱生岭授旗。王宁、朱生岭向习近平敬礼，从习近平手中接过武警部队旗，持旗肃立。最后，全体官兵向武警部队旗敬礼。

授旗仪式后，习近平致训词。习近平表示，武警部队要全面贯彻总体国家安全观，按照多能一体、有效维稳的战略要求，加快融入全军联合作战体系，加快构建军地协调联动新格局，努力建设一支强大的现代化武装警察部队。要聚力练兵备战，全面贯彻新形势下军事战略方针，始终保持高度戒备，大抓实战化军事训练，扎实做好执勤处突、反恐维稳等各项工作。

授旗仪式后，国防部第一时间解释了武警部队队旗的寓意。国防部新闻发言人吴谦称武警部队旗上半部保持八一军旗样式，寓意武警部队诞生于人民军队的摇篮，传承着红色基因，表示武警部队是党领导的人民武装力量的组成部分。下半部镶嵌三个深橄榄绿条，代表武警部队担负维护国家政治安全和社会稳定、海上维权执法、防卫作战三类主要任务及力量构成。

八一大楼的授旗仪式

在向武警部队授旗之前，八一大楼已经有过四次授旗仪式。

2015年12月31日，习近平向陆军、火箭军、战略支援部队授予军旗并致训词；

2016年2月1日，习近平向五大战区授予军旗并发布训令，标志着中国军队正式开启战区时代；

2016年9月13日，习近平向武汉联勤保障基地和无锡、桂林、西宁、沈阳、郑州联勤保障中心授予军旗并致训词；

2017年7月19日，习近平向新调整组建的军事科学院、国防大学、国防科技大学授军旗、致训词。

上面四次授旗对象要么是新成立的、要么是新调整组建的。此次授旗，也是在武警部队调整指挥体制之后。

政知道（微信ID：upolitics）发现，习近平向陆军、火箭军、战略支援部队授予军旗时，军旗都是中国人民解放军军旗，也就是俗称的“八一”军旗。而此次授予武警部队旗，则直接是在军旗下部加上三条深橄榄绿色横杠的队旗。

各军种旗帜特点不一样

我们常说的“八一”军旗，诞生于1949年6月15日。

在此以前，军旗经历过三种样式：秋收起义时的工农革命军军旗，基本沿用工农革命军军旗、增加了旗须与文字的中国工农红军军旗，以及将镰刀斧头改为镰刀锤子的中国工农红军军旗。由于各根据地联系不便，只有中央红军使用镰刀锤子样式的军旗。

在不少人的印象中，军旗特指“八一”军旗，实际上，海陆空都有带军种特点的军旗。

比如，陆军军旗，旗面上半部保持军旗基本样式，下半部为草绿色旗面，它象征着祖国美丽、富饶的绿色大地。

△陆军军旗

比如，海军军旗，旗面上半部与陆军相同；旗面下半部为横向的海蓝色和白色条纹相间，象征着万里大海和波涛。

△海军军旗

比如，空军军旗，旗面上半部与陆军相同；旗面下半部为天蓝色，象征着蔚蓝色的天空。

△空军军旗

军改之后，像成立于2015年12月31日的火箭军，在次日就发布了新臂章和新胸标，后来又发布了新式礼服。

△火箭军军旗

△火箭军军旗和新式礼服

在《解放军报》的一篇报道中，政知道（微信ID：upolitics）发现了新军旗的端倪——“新军旗上，那一抹黄是神剑升空的火焰……”至此，火箭军军旗露出真面目：旗面上半部与陆军相同，下面是一抹黄色，象征着神剑升空的火焰。

资料 | 新华社 中国军网 解放军报等

责任编辑：张玉