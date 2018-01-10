辜负肩上三颗星 十八大以来已有7位上将落马

原标题：辜负了三颗星的7上将

1月9日晚六点半，新华社发布重磅消息：日前，经党中央批准，中华人民共和国中央军事委员会委员房峰辉（中共中央军事委员会原委员、中央军委联合参谋部原参谋长）因涉嫌行贿、受贿犯罪，被移送军事检察机关依法处理。

军报评论指出：身为党和军队的高级干部，房峰辉本应以身作则，带头践行党的宗旨，但他却动摇理想信念，背弃党的宗旨，政治上变质、经济上贪婪，完全背离了党性原则，辜负了党中央、中央军委的信任和人民的期待，严重玷污了党的形象，玷污了军队的形象，玷污了领导干部的形象。



“对房峰辉涉嫌行贿、受贿犯罪进行依法处理，是全面彻底肃清郭伯雄、徐才厚流毒影响的重要组成部分。”

房峰辉最近一次公开亮相是在去年8月21日，他以中央军委委员、军委联合参谋部参谋长身份，在八一大楼与泰国武装部队最高司令素拉蓬举行会谈。

后落选十九大代表和十九届中央委员，并“消失”至今。

去年11月30日，“政事儿”（微信ID：xjbzse）发布独家报道《国防部回应“张阳自杀及房峰辉被查传闻”》：当天国防部举行11月例行记者会，有媒体问，官方公布张阳在调查期间自杀身亡，有传闻前总参谋长房峰辉也在同一天接受调查，可否证实，目前情况怎样？

国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校回答称，“你谈到的这个情况我不了解。”

一个多月后，“靴子”终于落地。

“政事儿”注意到，随着房峰辉落马消息公布，十八大以来，已有7名上将被查：中央军委原副主席郭伯雄、徐才厚，空军原政委田修思，中央军委联合参谋部原副参谋长、武警部队原司令员王建平，国防大学原校长王喜斌，以及中央军委原委员、中央军委政治工作部原主任张阳。

徐才厚拉开高级将领落马的序曲

中央军委原副主席徐才厚、郭伯雄分别在2014年、2015年落马。

2014年3月15日，中共中央依照党的纪律条例，决定对徐才厚涉嫌违纪问题进行组织调查。6月30日中央政治局会议决定给予徐才厚开除党籍处分，对其涉嫌受贿犯罪问题及问题线索移送最高人民检察院授权军事检察机关依法处理。

2014年10月27日，军事检察院对徐才厚涉嫌受贿犯罪案件侦查终结，移送审查起诉。军事检察院侦查查明，徐才厚利用职务便利，为他人晋升职务提供帮助，直接和通过家人收受贿赂，数额特别巨大；利用职务影响为他人谋利，其和家人收受他人贿赂，数额特别巨大。徐才厚对受贿犯罪事实供认不讳。此前，中共中央决定开除徐才厚党籍，中央军委决定开除徐才厚军籍、取消其上将军衔。

2015年3月15日，徐才厚因膀胱癌终末期，全身多发转移，多器官功能衰竭，医治无效在医院死亡。经依法审查查明，徐才厚涉嫌受贿犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当追究其刑事责任。由于徐才厚病亡，根据相关法律规定，对其不起诉，其涉嫌受贿犯罪所得依法处理。

在徐才厚死亡不到一个月，2015年4月9日，郭伯雄被查。经查，郭伯雄利用职务便利，为他人谋取职务晋升等方面利益，直接或通过家人收受贿赂，严重违反党的纪律，涉嫌受贿犯罪，情节严重，影响恶劣。

2016年7月25日，军事法院依法对郭伯雄受贿案进行了一审宣判，认定郭伯雄犯受贿罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，追缴的赃款赃物上缴国库，剥夺上将军衔。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，在郭伯雄、徐才厚落马后，军队开始大规模肃清郭徐流毒。而田修思、王建平、王喜斌、张阳、房峰辉五人，与郭伯雄、徐才厚都有关联性。

2014年10月30日，全军政治工作会议在福建省上杭县古田镇召开。



习近平强调，必须正视军队建设特别是思想政治建设方面存在的突出问题，特别要高度重视和严肃看待徐才厚案件，深刻反思教训，彻底肃清影响。



同时，习近平指出：“认真总结教育者本身受教育不够，对领导干部管理失之于宽、失之于软，监督体系功能没有得到有效发挥，制度建设存在漏洞的教训。”

“教育者本身受教育不够”直指以郭、徐为首的高级将领。

郭伯雄任内快速升迁的田修思

2016年7月9日，中国军网发布消息：近日，空军原政委田修思因涉嫌严重违纪被立案审查。

郭伯雄曾担任兰州军区司令员，在任期间提拔了不少干部。而田修思则在兰州军区工作40年，1985年8月至1986年9月，他曾任兰州军区第八侦察大队副政委，赴南线参战，当时的带队领导之一就是时任兰州军区副参谋长的郭伯雄。

郭伯雄出任中央军委副主席后，田修思快速升迁，2002年到2009年短短7年间，就完成了从正军职向大军区正职的跨越。2012年，田修思被授予上将军衔，主持仪式的正是时任中央军委副主席郭伯雄。

中国军网曾刊文提出：郭、徐任人唯亲、卖官鬻爵，把手中权力当作聚敛钱财、收买人心的工具。郭伯雄之子、“短命少将”郭正钢也曾经放出狂言：“全军干部一半以上是我家提拔的”。

首个被查现役上将王建平

2016年12月29日下午，在国防部例行记者会上，时任新闻发言人杨宇军回答记者提问时表示，中央军委联合参谋部副参谋长、武警部队原司令员王建平因涉嫌受贿犯罪，军事检察机关已对其立案侦查。

由此，王建平成为继徐才厚、郭伯雄、田修思之后被查的第四名上将，同时，他也是首个被查的现役上将。

出生于辽宁抚顺的王建平十几岁就参军，早年他曾在沈阳军区下辖的陆军第40集团军服役，历任团长、副旅长、旅长、师长等职。彼时，徐才厚也曾长期在沈阳军区任职。

1996年，王建平转至武警系统，出任武警西藏总队总队长、党委副书记，1年后晋升少将军衔。2000年起，王建平历任武警部队副参谋长、参谋长、副司令员，2009年晋升为武警部队司令员，2012年被授予武警上将警衔。

徐才厚被开除党籍、军籍并被取消上将军衔半年后，王建平由武警部队司令员岗位，调任解放军副总参谋长。

徐才厚为其书作序的王喜斌

2017年2月24日闭幕的十二届全国人大常委会第二十六次会议披露：国防大学原校长王喜斌涉职务犯罪，提出辞去第十二届全国人民代表大会代表职务。

王喜斌资料图

2016年12月28日，国防大学选举委员会决定接受其辞职。

王喜斌生于1948年2月。1966年18岁时，他从老家黑龙江宁安参军入伍，从一名陆军战士起步，历经班长、排长、连长、参谋、营长等多岗位，一步步走上重要领导岗位，曾任“万岁军”第38集团军司令部参谋长、第27集团军军长、北京军区参谋长等职。

2007年任国防大学校长。2012年11月，时年64岁、时任国防大学校长，未当选十八届中央委员。次年6月，他到龄退役，不再担任国防大学校长。

王喜斌卸任国防大学校长前两月左右，其所著的《从这里走向战场》出版，徐才厚为该书作序。

在序言中，徐才厚引用古文“一年一树者，谷也；十年一树者，木也；百年一树者，人也。一树一获者，谷也；一树十获者，木也；一树百获者，人也”，称“军事人才，尤其是高级军事人才的培养，更需要时间和实践，需要过程和周期。”

这次作序一年多后，徐才厚被查。

涉郭伯雄、徐才厚案自杀的张阳，与房峰辉共事多年

2017年11月28日中午，新华社发布消息：中华人民共和国中央军事委员会委员、中共中央军事委员会原委员、中央军委政治工作部原主任张阳，于11月23日上午，在家中自缢死亡。

消息称，2017年8月28日，经党中央批准，中央军委决定对张阳进行组织谈话，调查核实其涉郭伯雄、徐才厚等案问题线索。经调查核实，张阳严重违纪违法，涉嫌行贿受贿、巨额财产来源不明犯罪。接受组织谈话期间，张阳一直在家中居住。11月23日上午，张阳在家中自缢死亡。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，房峰辉与涉徐才厚、郭伯雄案，自缢死亡的张阳是老搭档，两人曾在广州军区共事。

2003年至2007年，房峰辉曾担任广州军区参谋长，张阳则于2004年至2007年担任广州军区政治部主任，两人在同一个班子中工作了4年。

张阳自缢死亡前的最后一次公开亮相，是在2017年8月7日，当天他出席了内蒙古自治区成立70周年庆祝活动。20天后，8月28日，经党中央批准，中央军委决定对张阳进行组织谈话，调查核实其涉郭伯雄、徐才厚等案问题线索。

与房峰辉一样，张阳也被挡在十九大代表名单之外，同样也不能当选十九届中央委员。

张阳自杀消息公布后，军报同样发表评论文章：张阳身为党和军队的高级干部，丧失理想信念、丧失党性原则、丧失法纪敬畏、丧失道德底线，台上台下两种表现，人前人后两副面孔，嘴上喊忠诚、背后搞贪腐，是典型的“两面人”。其所作所为严重玷污了党的形象，玷污了军队的形象，玷污了政治工作的形象，玷污了领导干部的形象，给党和军队事业造成严重危害。对张阳进行组织谈话，调查核实他的涉案问题，是全面彻底肃清郭伯雄、徐才厚流毒影响工作的重要组成部分，是深入推进党风廉政建设和反腐败斗争的重要举措，是纯洁党的肌体、纯洁部队、纯洁高级干部队伍的必然要求，充分彰显了我们党全面从严治党、全面从严治军的鲜明态度和坚定决心。在接受组织谈话期间，张阳畏罪自杀，以自杀手段逃避党纪国法惩处，行径极其恶劣。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，2013年7月8日，在中央军委专题民主生活会上，习近平用一段通俗的大白话，提醒了身居高位的将领。

“军委的同志身居高位，全军官兵在看着我们，广大人民群众在看着我们。为人是否正派？做事是否干净？这是事关党和军队形象的大问题。我们要清廉自律，坚决不搞特殊化，坚决不搞特权，坚决不搞不正之风，坚决不搞腐败。只有给全军作出表率了，我们抓全军作风建设才有底气。自己不检点，不清爽，不干净，让人家在背后指指点点的，怎么去要求人家啊？没法说，说了也没用啊！”

现在回看这段话，意味深长。

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责任编辑：张义凌