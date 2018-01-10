感动中国人物任县委副书记 曾放弃公费读研去支教

原标题：感动中国年度人物徐本禹已任秭归县委副书记

近日，秭归县人民政府官方网站“领导之窗”栏目更新，“县委领导”一栏显示，全国青联委员、中国青年志愿者协会副会长、2004感动中国年度人物徐本禹已任秭归县委副书记。

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徐本禹简历

徐本禹，男，汉族，1982年4月出生，山东聊城人，研究生学历，硕士学位，2003年7月华中农业大学经济学专业学习，2003年7月参加工作，2002年4月加入中国共产党，党的十七大代表，省第十一次党代会代表，现任中共秭归县委副书记。

其工作简历为：

1999年9月至2003年7月华中农业大学经济学专业学习

2003年7月至2004年8月贵州省大方县猫场镇狗吊岩村为民小学义务支教

2004年8月至2005年9月贵州省大方县大水乡大石小学义务支教

2005年9月至2010年6月 华中农业大学农业经济管理专业硕士研究生

（其间：2007年1月-2008年1月津巴布韦管理培训局援外志愿者）

2008年05月至2009年11月 任华中农业大学团委副书记（正科级）

2009年11月至2010年5月 任华中农业大学团委副书记（副处）（其间：2009年11月至2010年5月挂职任省青年志愿者行动指导中心副主任）

2010年5月至2013年2月 任团省委学校部副部长兼省青年志愿者行动指导中心副主任

（其间：2011年11月至2012年1月参加省直机关处干班学习；2012年9月至2012年11月参加全省年轻干部成长工程2012年第二期中青班培训班学习）

2013年2月至2014年2月任团省委实业发展管理中心主任（正处级）

2014年2月至2017年12月 任团省委学校部部长（其间：2015年1月-2015年12月挂职任恩施经济开发区管委会副主任）

2017年12月至今 任秭归县委副书记

放弃公费读研去支教 感动中国

徐本禹最为知名的身份是2004感动中国年度人物，他在贵州大方县支教的故事几乎家喻户晓。

徐本禹是山东聊城人，1982年4月出生，1999年考入华中农业大学。家境贫寒的徐本禹在大学时享受了很多人的温暖和关怀，他很想将这种关爱传递下去。

大三暑假，徐本禹来到当时没有通水、没有通电、没有通路的贵州省大方县猫场镇狗吊岩村岩洞小学支教，原计划两周的支教最后变成了两个月。告别时，面对当地孩子渴求知识的眼神，徐本禹承诺：“毕业了我会回来教你们的。”

徐本禹和贵州的孩子们在一起。

2003年7月，徐本禹高分考上母校公费研究生，但他一直牵挂着贵州的孩子们。经过再三考虑，他决定放弃读研究生的机会，重返贵州支教。华中农业大学对他的这一决定非常支持，破例为他保留了两年研究生入学资格。

重返贵州后，徐本禹先到岩洞小学支教一年，接着又来到条件更加艰苦的大水乡大石小学支教一年。

2004年7月，讲述徐本禹贵州山区支教的帖子《两所乡村小学和一个支教者》出现在网络，顿时引起社会、媒体强烈关注。当年，徐本禹作为当代大学生志愿者的典型，被评为“感动中国”年度人物。网友这样评价徐本禹：“他认识到了作为一根火柴的意义。他不是第一根火柴，也不会是最后一根。”

徐本禹的事迹引发全国关注，很多人也把关注的目光聚焦到了贫困学生和改善当地的教学条件上，在好心人的帮助下，当地学校的教学条件发生了翻天覆地的变化。徐本禹带动了一批批青年学子投身支教事业。

2005年9月，徐本禹返回华中农业大学读研，期间他一直从事着钟爱的助学事业，并和志同道合的大学生一起成立了红杜鹃爱心社。工作后，徐本禹也一直从事志愿者工作，通过参与各种活动，写文章鼓励、指导年轻志愿者。今年1月8日，徐本禹就在《人民日报》发表了一封写给新时代的一封信《无奋斗，不青春》，讲述青年人应该如何拥抱新时代，如何用青春唱响新时代。

2006年7月，徐本禹带着红杜鹃爱心社的志愿者到贵州进行志愿服务。

到任第一天赴贫困村调研

根据秭归县人民政府官网报道，徐本禹是今年1月3日到任的。到任当天，徐本禹就顶风冒雪赴革命老区深度贫困村秭归县水田坝乡联营村调研指导脱贫攻坚工作。

在联营村党员群众服务中心，徐本禹详细听取了村“两委”关于全村脱贫攻坚工作情况汇报，仔细察看了党员群众服务中心改扩建工程、红色教育基地建设、村级公路建设以及脱贫致富产业发展等情况。徐本禹强调，要认真谋划并大力发展种植、养殖等适合当地实际的脱贫产业，注重扶贫与扶志、扶智相结合，不断激发当地群众的内生动力，确保贫困户实现稳定脱贫。

在调研途中，徐本禹还专程看望慰问了“中国好人”、“湖北青年五四奖章”获得者、“背着奶奶上大学”的张义波。

来源：长江云

责任编辑：张建利