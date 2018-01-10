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一周两次 太原卫星发射中心综合发射能力实现跨越

一周两次 太原卫星发射中心综合发射能力实现跨越
2018年01月10日 22:37 澎湃新闻
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　　原标题：厉害！一周两次航天发射，太原卫星发射中心综合发射能力实现跨越

　　高景一号03、04星9日从太原卫星发射中心升空，中国航天实现2018年度开门红。

　　近年来，太原卫星发射中心顺应世界航天发展趋势，瞄准前沿技术，开展科技创新。中心建成以亿万兆网为主体的网络传输平台，实现指挥系统信息化。目前，指挥平台与各阵地数字化改造全部完成，4000多个岗位、数万台套设备运转情况信息实时汇集到指挥中心。与此同时，星箭吊装、燃料加注、空调运行、供电保障等科技人员操作和设备运转情况信息，均可以数字形式实时汇集到数据中心，科技人员的操控有了精准依据。

　　发射周期从20多天缩短到7天，创造一周内完成两次航天发射任务的中国航天新速度，太原卫星发射中心取得这些成绩的关键是力量构建体系化。而攻克复杂气候条件下航天发射能力建设难题，逐步实现发射条件全域化，是太原卫星发射中心在综合发射能力建设上的又一突破。

　　在零下25摄氏度复杂气候条件下圆满完成航天发射，创下一周两次、一月三次航天发射密度之最……面对不断取得的成绩，中心主任于志坚说：“太原卫星发射中心勇于创新超越，攻克千余项技术难题，基本实现了指挥系统信息化、质量管控数字化、力量构建体系化、发射条件全域化，综合航天发射能力实现跨越发展。” 

　　来源：装备科技

责任编辑：张建利

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