安徽司法厅长时侠联出任省政协副秘书长(图/简历)

原标题：安徽省司法厅厅长时侠联出任安徽省政协副秘书长
2018年1月9日安徽省政协十一届二十五次常委会议通过
任命：
时侠联。人民网 资料图
时侠联同志为省政协副秘书长；
穆聪贵同志为省政协文史资料委员会主任；
戴克柱同志为省政协经济委员会副主任；
何宏祥同志为省政协教科文卫体委员会专职副主任；
赵广同志为省政协民族和宗教委员会专职副主任；
王学银同志为省政协港澳台侨和外事委员会副主任；
陈硕同志为省政协人口资源环境委员会副主任。
免去：
顾正宇同志的省政协经济委员会副主任职务；
任鸣同志的省政协教科文卫体委员会副主任职务；
穆聪贵同志的省政协社会和法制委员会专职副主任职务。
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