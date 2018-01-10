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安徽司法厅长时侠联出任省政协副秘书长(图/简历)

安徽司法厅长时侠联出任省政协副秘书长(图/简历)
2018年01月10日 10:46 澎湃新闻
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　　原标题：安徽省司法厅厅长时侠联出任安徽省政协副秘书长

　　2018年1月9日安徽省政协十一届二十五次常委会议通过

　　任命：

时侠联。人民网 资料图时侠联。人民网 资料图

　　时侠联同志为省政协副秘书长；

　　穆聪贵同志为省政协文史资料委员会主任；

　　戴克柱同志为省政协经济委员会副主任；

　　何宏祥同志为省政协教科文卫体委员会专职副主任；

　　赵广同志为省政协民族和宗教委员会专职副主任；

　　王学银同志为省政协港澳台侨和外事委员会副主任；

　　陈硕同志为省政协人口资源环境委员会副主任。

　　免去

　　顾正宇同志的省政协经济委员会副主任职务；

　　任鸣同志的省政协教科文卫体委员会副主任职务；

　　穆聪贵同志的省政协社会和法制委员会专职副主任职务。 

责任编辑：张义凌

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