原标题：去年检察机关共立案侦查原省部级以上干部23名

新华社北京1月10日电（记者陈菲）记者10日从最高检获悉，2017年检察机关共立案侦查23名原省部级以上干部，2014年10月至今已遣返劝返外逃“百名红通人员”34人。

由检察日报社主办的2017年度十大检察新闻、十大法律监督案例评选10日揭晓，此新闻被列为2017年度十大检察新闻之一。此外，最高检机关2017年10月起运行新的司法办案机制；全国人大常委会修改民事诉讼法和行政诉讼法，检察机关提起公益诉讼工作全面推开；检察题材电视剧《人民的名义》热播，创下近10年来国产电视剧收视率最高纪录等也位列十大检察新闻。最高检第一时间派员调查于欢案，提出检察监督意见；最高检核准追诉24年前抢劫杀人凶犯周涛，被告人被判无期徒刑；检察机关意见被全面采纳，内蒙古“玉米案”再审王力军被改判无罪等被评为十大法律监督案例。（完）

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