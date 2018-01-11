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华为诉三星侵犯知识产权案一审宣判:华为胜诉

华为诉三星侵犯知识产权案一审宣判:华为胜诉
2018年01月11日 11:45 央视新闻
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　　原标题：华为诉三星侵犯知识产权案一审宣判：华为胜诉

　　今天上午，华为诉三星侵犯知识产权案在深圳中院知识产权法庭公开宣判，法院认定三星构成侵权，判定立即停止侵权，禁止以制造、销售、允诺销售等方式继续销售侵权产品。（央视记者 李文杰 张涛）

责任编辑：霍宇昂

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