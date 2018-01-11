原标题：王云龙任山西省粮食局党组书记，提名任局长

1月9日，山西省粮食局召开干部大会，宣布省委关于省粮食局主要领导同志职务调整的决定：王云龙任省粮食局党组书记，提名任省粮食局局长；丁文禄不再担任省粮食局党组书记，提名免去省粮食局局长职务。副省长郭迎光出席会议并讲话。省委组织部常务副部长孙大军宣读省委任免决定。丁文禄主持会议，王云龙讲话。

郭迎光指出，这次对省粮食局主要领导的调整，是省委从全省干部队伍建设实际出发，根据工作需要，通盘考虑，慎重研究决定的。丁文禄同志任省粮食局党组书记、局长以来，团结带领局党组一班人和全系统广大干部职工，认真贯彻落实省委省政府关于粮食工作的决策部署，以深化粮食供给侧结构性改革为主线，以提高质量和效益为中心，牢牢守住“粮食收购、储粮安全、保供稳价、质量安全”这四条底线，积极推进现代粮食流通体系建设，切实在服务农民服务民生上出实招，不断深化国有粮食企业改革，培育多元市场主体，强化粮食安全省长责任制考核，粮食安全保障和粮食产业经济发展能力进一步提升。王云龙同志曾经长期从事农业工作，熟悉和热爱农口工作，工作经验丰富。政策理论水平较高，组织协调能力较强，处事沉稳，为人谦和。相信在王云龙同志的领导和全系统干部的支持配合下，全省粮食事业发展能够开创新局面。

郭迎光强调，省粮食局党组要进一步提高政治站位，把学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为一项重大政治任务和工作主题牢牢抓在手上；要牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护党中央权威和集中统一领导，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要紧紧围绕供给侧结构性改革和乡村振兴战略等重大部署，加快推进我省粮食流通转型创新发展。一是改善粮食宏观调控，科学研判粮食形势，制订政策措施，加强粮食流通监管，做好保供稳市工作。二是加强粮食储备监管，健全储备粮管理体制，加快推进粮食行业信息化和质检网络建设，守住管好“三晋粮仓”。三是加快推进粮食产业经济发展，实施和推进好“山西好粮油”行动和“山西小米”品牌建设，提高粮食产业发展水平和服务农民服务民生能力。四是坚持全面从严治党，持续正风肃纪，以“永远在路上”的决心加强作风建设，为粮食事业发展提供坚强保障。

丁文禄在主持会议时表示，这次省粮食局主要领导职务调整体现了省委对粮食局工作的肯定和关怀，坚决拥护。相信山西粮食系统在王云龙同志的带领下，一定能够守护全省粮食安全，推动产业经济发展，实现山西粮食转型创新，展示新作为，做出新业绩，创造新辉煌。他满怀深情地说，自己已深深地爱上了粮食事业。感谢班子成员和同志们对他的关心、支持和厚爱。到粮食局工作两年多来，局党组带领全系统广大干部职工，坚定地贯彻落实省委“一个指引两手硬”的思路和要求，坚持把思想政治建设摆在首位，全面从严抓班子带队伍；坚持问题导向，推动“依法管粮”“依规治粮”“实干兴粮”；坚持底线思维，夯实安全基础；坚持发展第一要务，推动粮食产业经济发展，彰显了粮食人“为耕者谋利、为食者造福、为业者护航”的使命和担当。坚持打基础、谋长远，解难题、化风险，正导向、树形象，抢机遇、求突破，争一流、上台阶，以功成不必在我的精神和担当，真抓实干、拼搏进取、砥砺前行，政治生态实现了由“乱”到“治”，保障粮食安全、推动产业发展实现了新进展，取得了新成效。

王云龙在讲话中表示，坚决拥护和服从省委决定，衷心感谢省委的关怀和信任。在今后的工作中，将与党组同志一道，团结带领全省粮食系统干部职工，尽职尽责，努力工作，不负省委的重托和粮食系统干部群众的期望，谱写新时代粮食事业新篇章。一是讲诚信。要增强“四个意识”，坚定“四个自信”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记视察山西重要讲话精神为遵循，不折不扣贯彻落实好中央和省的决策部署，认真做好粮食系统各项工作。不断强化粮食系统党的建设认真履行党建第一责任人责任，抓好全系统干部的政治、思想和作风建设。二是要敬业。始终坚持求真务实的作风，坚决反对“四风”，认真开展调查研究，坚持对标一流、精益求精，引导促进我省走出一条产业优、质量高、效益好、可持续的粮食产业发展新路。三是求和敬。要以身作则、率先垂范，做到作风民主、公道正派、诚实守信、与人为善，坚持民主集中制原则和正确用人导向，努力营造互学互帮、相敬相携、戮力同心的良好氛围。四是守廉洁。要尊崇党章党规，严守党纪国法，认真履行党风廉政建设责任。强化法治意识，坚持依法履职。带头践行社会主义核心价值观，弘扬优良传统美德，自觉抵制不良风气，切实发挥好带头作用。

省纪委监委驻省发改委纪检监察组组长，省粮食局领导班子成员，局机关全体干部，局属单位主要负责同志参加会议。

来源：山西省粮食局官网

责任编辑：张玉