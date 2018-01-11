武警陕西省总队离休所及离休干部转隶移交省军区

原标题：武警陕西省总队离职干部休养所及离休干部等转隶移交省军区

近日，按照中央军委和武警部队统一部署，省武警总队离职干部休养所及所属离休干部、遗孀、军以上退休干部和工作人员转隶移交陕西省军区。该所紧盯重点步骤和关键环节，围绕“严、实、情”三字口诀，以坚决认真的态度、高度负责的精神和雷厉风行的作风，不折不扣抓好工作落实，确保转隶移交工作顺利进行。

省武警总队离职干部休养所将看齐追随明确在严格管理上。严守政治纪律，确保绝对听党指挥；严守组织纪律，确保党管党员干部落到实处；严守工作纪律，确保各项事务风清气正。将尊重爱护体现在排忧解难上，解决好老干部提出的问题，对经费、物资、装备、器材进行清理清查，逐项登记造册，确保转隶移交工作清清爽爽、明明白白，不留任何问题隐患。将关爱之心表现在彰显忠诚上。采取召开支委会、党员大会等形式，集中组织学习传达，逐人逐户上门宣讲，引导老干部和工作人员深刻领会习近平主席和中央军委决策指示精神，不断强化对改革的思想认同和行动自觉。

来源：陕西日报

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责任编辑：张义凌