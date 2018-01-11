山西：全省供气缺口若超10% 部分行业将限气停气

原标题：供气缺口超10%，部分行业将限（停）气

设立四级预警级别、设定四级应急响应、15家成员单位形成合力……为建立健全山西省天然气（煤层气）迎峰度冬保供应急管理体系，及时处置天然气（煤层气）供应突发事件，山西省制定《山西省天然气（煤层气）迎峰度冬保供应急预案》，化解采暖期天然气（煤层气）供需失衡对全省经济发展和人民生活带来的不利影响，确保群众温暖过冬。

全省供气缺口超过20% 将启动一级红色预警

根据应急预案，山西省将预警级别分为一级、二级、三级、四级，依次用红色、橙色、黄色和蓝色标示。其中，一级为最高级别。根据迎峰度冬天然气（煤层气）供需失衡的严重程度和发展态势，山西省将应急响应设定为I级、II级、III级、Ⅳ级四个等级。

当出现天然气（煤层气）供需失衡特别严重，预计全省供需缺口超过20%或跨设区市行政区域的局部地区供需缺口超过40%，对经济社会正常运行造成严重威胁时，山西省将启动一级红色预警。相应，启动I级应急响应，山西省将调配使用全省保供应急储备资源；指导各有关设区市，按照工业、商业、公共服务、车用的顺序限（停）气；采取加大煤层气上输管网量、使用清洁煤替代等综合紧急措施缓解供气紧张情况。

当出现天然气（煤层气）供需失衡严重，预计全省供需缺口达10%-20%或跨设区市行政区域的局部地区供需缺口达30%-40%，对经济社会正常运行产生较大影响时，山西省将启动二级橙色预警。相应，启动II级应急响应，将调配使用部分保供LNG应急储备资源；指导各有关设区市按照保供顺序对工业、商业用户限（停）气；采取其他综合紧急措施缓解或消除供气紧张情况。

当出现天然气（煤层气）供需失衡较为严重，预计全省供需缺口达5%-10%或跨设区市行政区域的局部地区供需缺口达20%-30%，对经济社会正常运行产生一定影响时，山西省将启动三级黄色预警。相应，启动III级应急响应，由相关市、县级人民政府按照本级预案组织实施。省指挥部进入预警状态，组织专家咨询，向相关市提出意见。

当出现天然气（煤层气）供需失衡一般紧张，预计全省供需缺口达3%-5%或跨设区市行政区域的局部地区供需缺口达10%-20%时，山西省将启动四级蓝色预警。相应，启动Ⅳ级应急响应，由相关市、县级人民政府按照本级预案组织实施。省指挥部进入预警状态，省指挥部办公室向相关市提出意见。

成立天然气（煤层气） 迎峰度冬省级指挥部

应急预案中，山西省将成立山西省天然气（煤层气）迎峰度冬保供应急指挥部，总指挥由省政府分管发展改革工作的副省长担任。

指挥部成员单位由省委宣传部、省发展改革委、省经信委、省公安厅、省民政厅、省财政厅、省国土资源厅、省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省煤炭工业厅、省国资委、省安全监管局、山西省国新能源发展集团、山西国际能源集团、晋煤集团等相关单位组成。

其中，省经信委负责指导各市和省国新能源集团等相关企业落实“压非保民”措施，并组织协调有供气条件的焦化企业在环保达标排放的前提下满负荷生产，加大焦炉煤气管输供应量或通过焦炉煤气制LNG补充气源。

省国土资源厅负责协调天然气供需失衡情况下，煤层气抽采企业加大煤层气产量，增产部分全部上输省内管网统一调度；山西省国新能源发展集团负责本企业供气区域应急气源的储备，紧急协调上游供气企业争取应急气源，并具体负责管道天然气应急调配工作。

名词解释

LNG，是指液化天然气。

“压非保民”，是指保供应急情况下压非民生用气、保民生用气。

来源：山西新闻网-山西晚报

责任编辑：桂强