紫光阁回应被泼地沟油：与网友一起皮效果很理想

原标题：《紫光阁》回应“紫光阁地沟油”：公众人物更要传递真善美

法制晚报·看法新闻（记者 张蕊）日前，中国内地嘻哈饶舌男歌手PG one的歌曲《圣诞夜》被网友举报，网友称这首歌曲的歌词教唆青少年吸毒，还侮辱妇女。

尽管Pg One在最短的时间内发文为自己歌曲中出现的负面歌词进行道歉，并表示已主动全网下架作品等待重新整理审核后上架，感谢大众监督。

但网友们却并不买账，紫光阁、新华网等官媒也点名批评了PG one。1月7日晚间，一则为“紫光阁地沟油”的文本出现在微博热搜上。后经媒体调查发现，这是一些PG one的粉丝误认为紫光阁是一家饭店，扬言要抵制该饭店，并称要去微博买“紫光阁地沟油”的热搜所导致的。

《紫光阁》杂志社有关负责人在接受

法制晚报·看法新闻记者采访时坦承，“紫光阁地沟油”一词登上新浪微博“实时上升热点”，完全是意料之外的事。虽然当即就以恰当的方式进行了澄清，但后续如何将“话题”所揭示的“问题”引向深入，如何关心爱护青少年、帮助青少年健康成长，才是他们真正关注的。

尽管对于粉丝追星的一些行为并不完全认同，该负责人依然认为，青少年是国家的希望、民族的未来，如今尚在成长期，“对他们要给予更多的包容，在包容的基础上加以正确的引导，这才是《紫光阁》下一步想要做的。”

独家对话《紫光阁》 公众人物更要传递真善美

法制晚报·看法新闻：您如何看待这次的“地沟油事件”？

《紫光阁》：当我们发现《紫光阁》上了微博“实时上升热点”时，感到非常意外。为了澄清事实，我们第一时间发出博文作出回应，表明我们不开饭店，而是提供精神食粮的党刊。从网民的反响来看，该回应还是比较理想的。正如网友所言，走好网络群众路线，就要与网民一起“皮”！

法制晚报·看法新闻：“紫光阁地沟油”火起来后，考虑过如何应对吗？

《紫光阁》：第二天，我们原本打算继续“皮”一下，发布信息称“紫光阁外卖开始接单啦”，把纸质杂志的订阅热线公布出去，毕竟我们的“主菜”是《紫光阁》杂志。但再三考虑后，我们认为对于这件事，还是应该把关注点放在正视毒品危害、维护妇女权益、倡导文艺工作者朝德艺双馨的方向努力等方面，引导大家深入思考，并开展一些必要的讨论。

法制晚报·看法新闻：您怎么看待PG one那些“有问题”的歌词？

《紫光阁》：第一，在网络空间正本清源、激浊扬清、怼“三俗”是媒体的份内之事。第二，我们反对的是在个别文艺作品中出现的不当表述，并不是要否定嘻哈音乐这种艺术形式。这个“有问题”的歌词确实影响恶劣，不仅涉及青年一代的教育问题，还涉及文艺工作者的社会责任问题。

不触碰法律底线和道德底线，这是最低要求。孔子说：“诗可以兴，可以观，可以群，可以怨。”《毛诗序》里也说，“故正得失，动天地，感鬼神，莫近于诗。先王以是经夫妇，成孝敬，厚人伦，美教化，移风俗。”这里的“诗”，指的主要是先秦时期的民间歌谣、正声雅乐、祭祀乐歌等。可见，艺术并不是单纯的个人喜好，歌曲具有移风化俗的功能。文艺界的明星是公众人物，特别是那些拥有大量青少年粉丝的明星，更应该有社会责任感。在制作和传播艺术作品的时候，一定要考虑对受众会产生什么样的影响。

法制晚报·看法新闻：大家对于粉丝追星有些看法，对此您持何观点？

《紫光阁》：嘻哈音乐作为一种艺术形式并没有对错之分，青少年热爱嘻哈音乐更没有错。我们都曾经年轻过，也有自己喜爱的明星和歌曲，完全可以理解少年人的这份执着。我们需要考虑的是，青少年因为客观上阅世不深，对一些问题的辨识度尚在提高，在表达对偶像的情感时有时会有些过激，但毕竟是处于成长期，都是可以理解的。

至于“三俗”，肯定要抵制。前提是事实必须清楚。这也是我们一直和编辑们强调的，开展新闻舆论工作必须以事实为依据，坚持“有理、有利、有节”。PG one的歌词有没有教唆吸毒和侮辱妇女，事实摆在那里，群众的眼睛是雪亮的，无需我们多言。

现在网络上给这部分粉丝贴了一些标签，对此我并不完全认同。在《紫光阁》内部，诸如“脑残粉”之类的提法是被禁止的。我们认为，对于青少年，包括这些追星的“粉丝”，首先要秉承人格尊重和平等沟通的态度。“脑残”本身是一个不文明的词汇，如果现在的青少年都“脑残”了，只能说明成年人的世界首先出现了问题，说明我们的工作存在“失职”。

我们下一步要做的，是用青少年能够理解和接受的方式，正确地引导他们，这不仅是我们作为成年人的社会责任，也是我们作为媒体应该承担起来的时代责任。

法制晚报·看法新闻：很多人认为如今的网络空间需要净化，您怎么看？

《紫光阁》：应对现实空间中的水污染、空气污染，需要我们打好攻坚战；应对网络空间的污染，同样需要我们打好攻坚战。网络空间是一个公共空间，不是法外之地。如果杂乱无章、乌烟瘴气，大家在里面呆着都会感到不舒服。这是人民群众不希望看到的，是不利于互联网长远发展的，也是我们媒体不希望看到的。

互联网是好东西，是推动人类进步和社会发展的重要力量，大多数人都身在其中。如何去克服互联网衍生出来的负面元素，需要大家共同担负起责任。

法制晚报·看法新闻：借着这次舆情事件，《紫光阁》进入了更多网民的视野，对此你怎么看？

《紫光阁》：我们非常感谢广大网友对《紫光阁》的关心、支持和喜爱，这将成为我们继续履行好党刊职责、发挥好价值引领作用的一大动力。对《紫光阁》来说，上“热点”、上“热搜”不是最重要的，我们的使命和责任在于最大限度地弘扬主旋律、传播正能量。希望通过我们的努力，让这个社会多一分和谐、多一分文明、多一分真善美。

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责任编辑：张义凌