中国考虑减缓或暂停增持美债?国家外汇管理局回应

原标题：国家外汇管理局新闻发言人就美债问题答记者问
问：近日有媒体报道称，中国考虑减缓或暂停增持美债，请问该消息是否属实？
答：我们也是通过一些媒体的报道才得知该消息。我们认为，该消息有可能引用了错误的信息来源，也有可能是一条假消息。
中国外汇储备始终按照多元化、分散化原则进行投资管理，保障外汇资产总体安全和保值增值。与其它投资一样，外汇储备对美国国债的投资是市场行为，根据市场状况和投资需要进行专业化管理。无论是对外汇储备自身还是对所参与的市场而言，中国外汇储备经营管理部门都是负责任的投资者，相关投资活动促进了国际金融市场的稳定和中国外汇储备的保值增值。
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