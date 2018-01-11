山东农民抗拆致两死案二审宣判:维持原判

原标题： 山东农民丁汉忠抗拆致两死案二审宣判 维持原判
中新网1月11日电 据山东省高级人民法院官方微博消息，11日，山东省高级人民法院委托潍坊市中级人民法院对上诉人丁汉忠故意杀人一案代为宣判。裁定驳回上诉，维持原判；核准潍坊市中级人民法院以故意杀人罪判处被告人丁汉忠死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，对被告人丁汉忠限制减刑的刑事判决。
2013年9月25日，山东省潍坊市丁家山村村委联系施工人员黄中太、黄国厚等人对丁汉忠居住的房屋进行强制拆除，在因此诱发的冲突中，丁汉忠持镰刀挥砍，致黄中太、黄国厚死亡。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 朱德元帅之孙为何在央视节目上当众哭...
- 【 军事 】 中国歼20B疑新年首飞 或换矢量喷管
- 【 财经 】 退休大妈迷恋直播答题 5天赚8000元
- 【 体育 】 专家团展望骑勇大战:第一人之争暗潮涌...
- 【 娱乐 】 贾乃亮送甜馨上学 目送女儿偷抹眼角泪
- 【 科技 】 2017年互联网行业平均月薪达1.06万元
- 【 教育 】 “浙大爱情报告”：另类大学报考指南
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有