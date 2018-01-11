原标题：北京将通过立法解决共享单车过度投放和押金问题
@北京青年报 官方微博1月11日消息，当日，北京青年报记者在北京缓解交通拥堵发布会上获悉，共享单车在解决城市最后一公里问题时，还带来了乱停放等负面影响。北京将通过立法解决共享单车过度投放和押金问题，《北京非机动车管理条例》力争在今年有所成效。
来源：北京青年报
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