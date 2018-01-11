原标题：中专以上学历可落户郑州？郑州市政府：确有其事

大河报记者 王磊

本报讯“中专以上学历可落户郑州……”近日，这则消息在微信朋友圈流传。昨天，大河报记者从郑州市政府获悉，确有其事。为引来人才，郑州办理落户门槛降低。

昨天，一名刚毕业的中专生小刘询问是否可以落户郑州，郑州市政府负责人才落户政策的工作人员说，可以落户。“如果你租着房子，房主同意，你可以落户到房主的租房地址。房主不同意，你可以让房主和你一起去社区，落户到社区的集体户口。”

随后，郑州柳林派出所户籍室工作人员，以及金水区行政服务大厅办理人才业务的工作人员也向记者确认了这项政策。

郑州市政府有关负责人说，为引来人才，郑州办理落户门槛降低。凡是自愿迁入郑州市行政区域内城镇地区落户的中专以上毕业生、职业（技工）院校毕业生、留学归国人员和技能人才，都适用郑州新出炉的人才落户政策。

此前，郑州落户比较困难，只有本科生才可以落户。去年11月23日，在郑州市委、市政府举行的“智汇郑州”人才政策发布会上，正式公布了“智汇郑州”人才工程“1+N”政策体系。其中，就包括新出炉的人才落户政策。

郑州市政府有关负责人说，这一政策已经在近期开始实施。

郑州新发布的“人才新政”中明确，博士、硕士和本科毕业生分别按每月1500元、1000元、500元的标准申领3年的生活补贴。技工院校全日制预备技师（技师）按本科毕业生标准申领。落户后暂未就业或创业的，按这个标准发放6个月的生活补贴。

郑州市青年人才首次购房补贴标准为：博士每人10万元，硕士每人5万元，本科毕业生每人2万元。

“中专毕业生落户郑州，这个政策很亲民。”昨天，大河客户端刊发报道后，不少网友留言。

还有网友问：郑州为何降低落户门槛，不断出台含金量高的政策吸引人才？

河南财经政法大学教授刘社说，归根到底，郑州是以更加开放的胸怀吸引各类人才。除了降低落户门槛外，郑州还对来郑州发展的人才给予购房补贴、生活补贴。

近一段时间，为吸引人才落地扎根，包括武汉等二线城市在住房、户口、创业扶持等方面给予人才政策优惠，被称为“抢人大战”。

郑州市政府有关负责人说，对比国家中心城市的功能定位要求，对比其他先进城市，郑州还有许多差距、不少短板，其中最突出的是科教实力、创新能力和人才支撑的问题。郑州出台人才政策，就是为了今后更好发展。随着国家“一带一路”的建设和中部崛起战略的实施，郑州作为新亚欧大陆桥经济走廊上体量最大的城市、作为覆盖1.86亿人口的中原城市群的核心城市，在全国发展大局中的地位也将不断提升。

来源：大河网

责任编辑：张义凌