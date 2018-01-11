山东枣庄原组织部长散步时被撞身亡 新任人选到岗

原标题：枣庄市委常委李兴伟兼任组织部长，前任与妻子散步时意外身亡

澎湃新闻记者 张家然

时隔半年，枣庄市委组织部部长一职的空缺日前获补。

据枣庄新闻网1月6日报道，1月5日上午，中共枣庄市委举行民主协商会，向市各民主党派、工商联负责人、无党派代表人士和有关人民团体负责人通报市十六届人大二次会议将要选举的有关候选人建议人选情况，广泛进行民主协商，进一步听取意见和建议。市委常委、统战部部长张兵主持会议并讲话。市委常委、组织部部长李兴伟受市委委托，就有关政策规定、候选人建议名单及人选的产生过程作了说明。

官方信息显示，李兴伟出生于1973年2月，大学学历，公共管理硕士学位，中共党员。2017年12月底，山东省委组织部发布干部任前公示，青岛市李沧区委副书记、区长李兴伟拟任枣庄市委常委。

2017年7月1日，时任枣庄市委常委、组织部部长的王常胜及其妻子，时任临沂市食药监局副局长的娄平在临沂市兰山区境内散步时被撞身亡。

山东省临沂市公安局交警支队官方微博“临沂交警”2017年7月2日发布通报称，2017年7月1日21：20分许，兰山区刘某驾驶鲁Q7SD06轿车沿兰山区滨河西路由南向北行驶至广州路与滨河西路交汇处，与步行的王某某、娄某相撞后，又与对行的河东区太平镇刘某驾驶的鲁QW905E轿车相撞，造成娄某当场死亡，王某某受重伤送医院抢救无效死亡，两车部分损坏的道路交通事故。肇事司机已被警方控制，事故原因正在调查中。

临沂市公安局交警支队及临沂市食药监局等单位相关负责人当时均证实，通报中提及的娄某、王某某即娄平、王常胜夫妇。

官方简历显示，王常胜，男，汉族，1966年10月生，籍贯山东平邑，出生地山东平邑，山东省委党校研究生学历，中共党员，2007年7月任正县级，2011年11月任枣庄市山亭区委书记，2015年6 月起任枣庄市委常委、组织部部长。

1月4日，枣庄市人民代表大会常务委员会发布公告，峄城区人大常委会补选李兴伟为枣庄市第十六届人民代表大会代表。枣庄市第十六届人民代表大会常务委员会第六次会议审议并同意代表资格审查委员会的关于个别代表的代表资格的报告，确认李兴伟的代表资格有效。山亭区选出的枣庄市第十六届人民代表大会代表王常胜，因意外去世。代表资格审查委员会对王常胜代表的去世表示哀悼。王常胜的代表资格自然终止。

这也是官方首次披露，王常胜与其妻子发生的车祸已经被定性为意外事故。

责任编辑：张玉