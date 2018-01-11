镇政府盯梢脱贫攻坚检查组:微信群发检查组车牌号

原标题：陕西一镇政府盯梢脱贫攻坚检查组：微信群发布检查组车牌号

“吉安城临时工作群”的微信群截图。

1月11日，陕西渭南市澄城县冯原镇政府副镇长弥红红向上游新闻记者（全国爆料热线：M17702387875@163.com）回应称，已经着手处理镇干部在微信群里发布脱贫攻坚暗访组乘车号牌一事。

当天下午，上游新闻记者获得的一份名为“吉安城临时工作群”的微信群截图显示，有镇干部发布出了“陕EG198*、陕E2990*、陕EE066*、陕E5873*、陕EY990*，这是调查组车牌号，大家注意暗访组随机入户。”

一名镇干部在群里连说两遍：遇见以上车在村组开展检查，立即通知干部。但不能打扰人家检查。

记者通过该群发布的信息，确认该起盯梢检查组事件发生在渭南市澄城冯原镇吉安村。

渭南市一名知情人士告诉上游新闻记者，检查组是指脱贫攻坚国考组，在澄城县检查的是第三方评估组。

去年底开始，渭南市委市政府多次召开部署脱贫攻坚国考，“要强化责任担当，带头补短板、强措施、抓落实，坚持亲力亲为，逐村核查情况、发现问题，切实做到心中有数。”

去年11月20日，冯原镇召开镇村干部例会暨脱贫攻坚冬季大会战动员会，会议要求对照前期中央巡视、全省第三季度市际交叉检查和及其他脱贫工作检查提出的问题清单，照单全收，结合我镇实际列出详细清单、全面自查、提出整改措施，全面进行整改。

新华社报道，2017年脱贫攻坚成效考核工作于今年1月3日启动，河北、湖北、广西、重庆、四川、贵州、陕西等7省区市省际交叉考核组将于当天奔赴被考核省市，1月5日前22个省际交叉考核组全部开展实地考核，1月10日前第三方评估组也将全部到位。

在1月3日举行的新闻发布会上，国务院扶贫办负责人表示，2017年考核工作将呈现新特点，其中在考核方式上，在第三方评估和省际交叉考核基础上，2017年将增加媒体开展暗访考核。

同时明确，考核中严禁发生干扰阻挠，提供虚假材料，影响考核评估等行为。对弄虚作假、徇私舞弊的，对搞形式主义、干扰考核造成严重后果的，实行一票否决并依纪依规追究责任。

1月11日傍晚，针对盯梢检查组一事，上游新闻记者联系了冯原镇政府副镇长弥红红，“具体情况，我们已经在处理了。”她称自己并不清楚具体情况。

此前，多地曾发生过盯梢上级暗访组事件，山东枣庄盯梢国家创卫检查组，北方某地城管部门盯梢创建全国文明城市领导小组等。

上游新闻记者 沈度

责任编辑：张玉