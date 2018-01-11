公安局拒履行法院判决被曝 通过电视向当事人道歉

原标题：公安局拒不履行法院判决被曝光后 通过电视台向当事人道歉

白银市电视台综合频道播出的道歉画面。

天水广播电视台综合频道播出的道歉画面。

1月11日晚8点多，甘肃白银市公安局铜城分局通过天水广播电视台综合频道、白银市电视台综合频道对陈金刚、吴学萍进行了公开道歉。

1月9日，上游新闻以题为《法院判公安局在电视台给当事人道歉 一年多了仍未履行》对该案进行了报道。

代理该案的重庆者羽律师事务所律师游飞翥、游忠洪告诉记者，上游新闻（全国爆料热线：M17702387875@163.com）对案件报道后的次日，铜城分局就和他们进行了沟通，此后还专门发来警方将通过电视台道歉的信息。

这起案件始发于20年前的1998年10月26日，白银市公安局铜城分局（原白银有色金属公司公安处）接到白银松江金属材料经销公司报案，称天水恒丰公司经理陈金刚、业务员吴学萍以非法占有为目的，隐瞒无矿可发真相，骗取松江公司货款总计52万余元。此后，警方对二人采取了措施。

2015年6月15日，铜城分局作出铜公（刑）撤案字（2015）1号撤销案件决定书载明，由铜城分局办理的吴学萍、陈金刚等涉嫌诈骗案，因现有证据不能完全认定构成犯罪，依法撤销此案。

2016年10月28日，甘肃白银市中院赔偿委员会下达了国家赔偿决定书，其中有一款规定：白银市公安局铜城分局要在甘肃省白银市和天水市有线电视台，分别为赔偿请求人陈金刚、吴学萍刊播撤销案件决定书，附登（播）赔礼道歉内容，为二人消除影响，恢复名誉。履行期限是接到判决书30日内。不过警方一直未予履行。

今年1月11日，就在上游新闻对该案报道两天后，铜城分局一名负责人通过短信形式告知代理律师：白银市公安局铜城分局“关于向陈金刚、吴学萍赔礼道歉的声明”，安排在天水市广播电视台综合频道今晚20：31分《直播天水》后播出，敬请收看；今晚，白银电视台综合频道8：10到8：30直接播出关于你局的新闻。

当晚，上游新闻记者收到的视频显示，上述两家电视台分别播出了《关于向陈金刚、吴学萍二人赔礼道歉的声明》，落款为白银市公安局铜城分局，日期为2018年1月11日。

该案当事人之一的陈金刚当晚看完警方公开道歉后说，我们从1998年到现在等铜城分局道歉，等了17年多才等到这个结果，如果不是律师和媒体介入可能还要等。在这里很感谢我的律师，也感谢媒体。

该案当事人代理律师游飞翥对上游新闻记者表示，铜城分局知错则改真诚道歉，是值得学习的，只有真心悔过方能遏制违法乱纪，止恶扬善。

上游新闻记者 沈度 实习生 杨璐蔓

责任编辑：张玉