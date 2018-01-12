这个小山村关了煤矿却种出“黄金” 怎么做到的？

原标题：这个小山村关了煤矿，却种出“黄金”！怎么做到的？

这两天中东部的暴雪，让很多地方进入了隆冬，但有这么一个地方，却是漫山遍野的开满了油茶花，景致尤为壮观，这个地方就是湖南邵阳县的乐山村。

这个山村以前是开小煤矿的，三年前，邵阳县下狠心关闭了山里所有的小煤矿，要知道，这个贫困县里，有十分之一的人，月收入还不到300块钱，把煤矿关了，满山遍野地改种油茶，邵阳县葫芦里要卖什么药呢？

从全家年入3000元到盖新楼开小店 邵阳农民靠种油茶脱贫致富“大变身”

冬天原本是最农闲的时候，可周业多这个冬天却闲不住了，一大早，他就牵着牛上山了，这头牛到春节差不多能卖两万块钱，卖了牛，今年春节家里可以多置办些年货，热热闹闹过个年。这要在以前，周业多想都不敢想，十年前，他们五口人一个月的收入也就300块钱，想吃顿肉菜都难，全家都靠借钱过日子。

四年前周业多全家住在一所破房子里，因为一直没钱修理，搬家前，屋子里的墙壁就已经开裂，屋顶也漏了几个大洞，看着这些没搬走的老物件，周业多不禁想起过去四处借钱的日子。

湖南省邵阳县蔡桥乡乐山村村民 周业多：有一次我小孩交那个学费，还少了差不多二十五块钱，我自己家里只有十三块钱，还差十二块钱，我又跟别人借，他说我这几天也没有，我后来借了两三户人家，没有借到，我就马上把自己喂的鸡卖了两只。如果每天弄到五十块钱，晚上就睡得着觉。没有弄到五十块钱，好像晚上睡觉也睡不踏实。

为了凑十几块钱在全村跑断腿，还没借到，而且这十几块钱还居然让周业多失眠了，这事儿即使在十年前听起来都会觉得有点不可思议，可这就是乐山村当时的真实状况，这个村有近两千人，年人均收入不到3000块钱，自己家的钱还都不够用，谁有闲钱借给周业多呢。从老房子出来，周业多又带我们去了他的新家，这间新房子是他2013年新盖的。他不仅自己住，还开了个小商店。

周业多：我去年买了这个冰箱，开了这个小商店，又买了电视。电视2000多元，村里商店有两个，我这个算大的。

周业多建这所新房子总共花了15万元，他这次也同样向村里的朋友亲戚借了7万，但是如今借钱还钱对他来说，再不是什么头疼的事儿。

周业多：一个在天上，一个在地下，老房子就像泡沫一样。

从发愁借十几元到花费十多万元建一所房子，不过几年时间，周业多的变化来自哪呢？

把牛安顿在山上之后，周业多今天还有更重要的事，他带着乐山村油茶合作社的村民来到了离村子不远的山坡上，给眼前这片两千多亩的油茶林进行施肥。虽然已是隆冬季节，但是油茶树上挂满了雪白的油茶花，花下面就是果，花结得越多，明年的果就收得越多，这也被老百姓形象得称为“抱子怀胎”。

眼前的这片郁郁葱葱的油茶林，就是周业多生活变化的来源。邵阳县原本就有种油茶的传统，“山山种油茶、村村榨茶油”，油茶树种植、繁衍已经在邵阳县有2100多年的历史，但是上世纪70年代，自从在邵阳县的蔡桥乡发现了煤，这里开煤矿的越来越多，种油茶的越来越少，甚至种油茶、榨茶油的生活习惯也逐渐淡忘。

大家在油茶林里干得热火朝天的时候，同村的周根生来了，他是这个油茶合作社的负责人。26年前，从部队退伍后，周根生回到家乡，从事起煤炭生意，这片油茶林就是之前的煤矿区。

如今，原来装满煤炭的运煤棚里早已空空荡荡，除了一个还没有清除的煤渣堆，只有在地上还散落着一些零星的煤块。

一块煤就是一份收入，2011年这里最高峰一天可以生产三四百吨的煤炭，当时煤炭的卖价也高，煤矿一天就可以收入一万多元。但是这边煤老板数着钱，那边，在煤矿三公里外的小溪里，河水的颜色却从清澈变为浑浊。

2012年邵阳县开始陆续关停县内小煤矿，起先最快时不到一个月就关了63家，相当于每天都有两家煤矿关门。2014年，邵阳县关闭了所有煤矿，周根生所在的煤矿也在那一年关闭了。

湖南省邵阳县怡悦油茶专业合作社理事长 周根生：那几年煤矿有点赚钱，一下子煤矿关了，那不是瞬间没生意做了吗？一下子好多煤老板都改不过来。

但让周根生感到庆幸的是，在关闭自家煤矿的两年前，邵阳县当地政府就在提倡大家重新种植油茶，周根生也积极在家乡的荒山上种了油茶，毕竟开过煤矿，做过企业，既然干就要干出点样儿来，周根生想着能不能把乐山村村民手中的荒地集中到一块儿，搞个油茶合作社。他最早找到了同村的周业多，周业多家的18亩山地一直荒废着，周提出让他拿这18亩荒地入股加入油茶合作社，同时周根生走访了上百户村民，说服了大家把各家的荒山入股到他的油茶合作社，他自己投资买油茶苗。

但种油茶不比开矿，说起容易种起来难，种上才知道，油茶长得慢，五年才能少量结果，八年才能进入丰产期。周根生花了七年时间，投资两百万，在乐山村周围种了三百亩油茶林。随后他又带我们来到了距离乐山村50公里外的黄塘村，这里的标准化油茶基地在邵阳县都首屈一指，在这里，油茶合作社的村民们正在给油茶林松土。

从种下第一颗油茶树到现在不过7年的时间，周根生已经从对油茶种植一窍不通的门外汉变成了油茶专家。为了能更好得种植油茶，周根生通过经验摸索出了很多种植油茶的技术秘诀，周根生也毫无保留把这些种植的秘诀都传授给了当地的村民。

我们发现在山上干活的这些村民里，48岁的周业多还算年轻人，其他都是六七十岁的老人，村里的年轻人都外出打工了，以前这些老人呆在家里没钱花，也没事可做。现在在这个油茶合作社里，他们既是股东，也是员工，不仅年终分红，还平时还能通过打零工挣工资。今天是发工资的日子，周业多这周在合作社工作了四天，领到了600块钱。

合作社采取五五分成的模式，2017年油茶第一年结果，收获季的时候，周业多还曾经拿到了三千块钱的分红，和平时的工资加在一起，这一年他光在油茶合作社就收入了八千多元钱。

自2011年周根生发展油茶产业以来，在全县13个乡镇、36个村完成油茶造林1.3万余亩，其中3000多亩已开始挂果，共带动农户1869户、7167人脱贫致富。

周根生： 我在部队黄河大桥站岗的时候，那里有一句名言，叫“坚持三十年，荒山变乐园”，那么我们县委县政府对油茶产业这么重视，我们有农民的支持，有群众的支持，有贫困户的支持和帮助，我们共同发展，不用将来五年、十年，也可以把邵阳的荒山荒地变成乐园、变成财源。

农田里种出“黄金产业” 3万多农民靠此脱贫致富

目前市场上每斤茶油最低的价格，也要60块钱，这价格几乎是大豆油的7倍，因此，只要产销对路，茶油不失为一个脱贫致富的好产品。但是茶油价好树难栽，通常5年才能挂果，8年才能丰产。 除了刚才的乐山村，离它不远的黄连村也种上了油茶。黄连苦，贫穷更苦，黄连村也是远近闻名的贫困村，种上了茶油树，黄连村也能脱贫吗？

家住邵阳县白仓镇黄连村的莫田清老两口今天比平时起得更早，跟往常一样，莫田清要先给妻子准备今天的药。

2008年老莫的妻子被检查出肾结石，随后又转成了肾衰竭，每年光药费就要花掉两万多块钱。

老莫家以前只有七亩地，年收入不到3000元，根本不够给妻子治病，为了给妻子买药，老莫四处借钱，家里欠下了三万多块钱的债。就在老莫为妻子医药费的事发愁的时候，接到村里通知，可以承包山地种油茶，老莫决定试一试。他又借了5万块钱包下了40亩荒山。

湖南省邵阳县白仓镇黄连村村民 莫田清：那是2011年，我们村里有承包这块土地的这个通知。我就想了一下，干脆把这个事情搞下来，种庄稼反正归根结底是赚不到钱。我听朋友说种茶树，今后有发展的前途，可能会赚大钱，我就这么想的，把村里这块地就搞下来了。

妻子吃完药，他们一同上山去给油茶修枝，油茶刚过完收获期，现在正是修枝的好时候。

从家里到山上要经过一条小河，以前对面山上一直荒着，很少有人过河上山，可自打种了油茶，又要运肥料还要运油茶果，这条河曾经让老莫犯了难，几个月前，刚卖了油茶，他就花了8000多块钱修了这座水泥桥。

眼前这片绿油油的油茶林就是老莫全家的希望。妻子得病后不能再干重体力活，开垦、除草、施肥全要指望60岁的老莫，他一个人没日没夜的在这40亩的荒山上一干就是两个多月。

因为家里年收入不到三千块钱，老莫家被邵阳县政府定为“油茶产业扶贫户”，像他这样的贫困户新造油茶林每亩可以拿到1000块钱的补助，此外每株油茶苗还可以拿到1块钱的补贴，要是没有这些补贴，老莫不可能一下子种下这么多油茶。

就在老莫剪枝的时候，县里的油茶技术专家刘豪健来了。刘豪健是邵阳县的油茶技术大拿，去年，按照他的指导种油茶，老莫家的油茶产量提高了三倍。2017年老莫家收了12000斤鲜果，卖了四万多块钱，来年老莫还打算再多包点荒山种油茶。

每周，刘豪健都要到油茶山来，手把手地教大家种油茶的一些技巧。临近中午，刘豪健在交谈过程中了解到刚刚经过的那座小桥是莫田清自费修的，便提议一起去现场看看。

湖南省邵阳县油茶办主任 刘豪健：这个路应该是一个公共设施，大家受益的。他自己花了近8000块钱，亲自把这条路修好了，也没有请人。莫田清也是个贫困农户，不容易，所以这8000块钱，我们到时候请他打个报告，请领导给他解决。

告别刘豪健后，老莫和妻子回家吃饭。这座老房子还是老莫四十年前结婚时候盖的，房子里除去新买的电视、冰箱，家具还都是老两口结婚时买的，虽说这两年卖油茶果挣了点钱，老莫都用来还债了，他们盘算着等还完债就盖新房。

实验室里，隆建军和助手正在对白仓镇油茶基地的油茶籽进行含油量检测。为了能如实反应出当年油茶基地里油茶籽的含油水平，每次对油茶籽的称重都要精确到万分之一。

就在隆建军检测含油量结果的时候，邵阳县委书记 蒋伟来到了实验室，他非常关心这次检测结果。当得知这次的油茶检测含油量达到30%时，蒋伟松了一口气，一百斤油茶籽可以榨出三十斤油，这说明他们这里已经可以种出高产油茶。

湖南省邵阳县委书记 蒋伟：人家说我油茶书记，我说这个比我什么其它的称号，我都更加欣然接受。这是讲句实在话，种油茶需要时间，需要韧劲，需要恒心和毅力。

这5年，邵阳县有20万亩荒山覆盖上了油茶林。五年前，邵阳县有5万多人年收入不足3000块钱，而到2017年底，全县有3万多户农民通过种油茶脱了贫。

蒋伟：发展这个产业压力还是很大的，你不到7年、 8年不知道它是不是是丰产、是高产，所以应该说不经风雨怎见彩虹 。

蒋伟邀请我们等到金秋时节油茶丰收的时候，一定要再来邵阳，到那时，金黄的油茶果和洁白的油茶花交相辉映，美不胜收。

半小时观察 期待新产业铺平扶贫路

挖煤掏空了邵阳县的山，这条致富路，注定是走不通的，因此，关停了小煤矿，改种油茶树，寻找新的脱贫致富道路，这是邵阳县选择的一种方式，而这种模式，也是眼下很多贫困地区都在尝试的新道路，我们知道，农村百姓寻找一条脱贫致富的新道路，不是一件容易的事情，打造出一个特色农业产品，更不容易，但只要产品对路，预期稳定靠谱，再艰难的致富路，也值得勤劳的走下去。我们也乐意为贫困地区的特色农业，多做宣传， 或许电视机前的您，哪天在超市看到了贫困地区的特色农业产品，也希望你能尝试尝试，扶贫不仅仅是政府、农民的事，也是全社会的大事。

责任编辑：张建利