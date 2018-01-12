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一艘中国渔船船长被韩海警拘捕 捕捞海产品被没收

一艘中国渔船船长被韩海警拘捕 捕捞海产品被没收
2018年01月12日 11:17 人民日报海外版-海外网
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　　原标题：一中国渔船船长被韩海警拘捕 捕捞海产品被没收

韩国海警（资料图）韩国海警（资料图）

　　海外网1月12日电 据韩国《济州新报》报道，一艘90吨级中国渔船被韩国济州岛西归浦海洋警察厅扣押，船长杨某被拘捕。渔船捕获海产品被韩方海警没收，其他4名船员被移交至济州出入境事务局。

　　西归浦海洋警察厅11日表示，这艘渔船于当地时间1日早上10点开始，在韩国济州岛西归浦南侧116公里海域进行“非法”捕捞作业，并涉嫌在拒绝韩国海警停船命令后“逃离”。韩国海警还声称，被扣押渔船此前有未交3亿韩元（约合人民币180万元）“非法”捕鱼担保金的记录，韩方海警因此拘捕船长。

责任编辑：张岩

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