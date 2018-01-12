原标题：2018首发！我国今晨“一箭双星”发射两颗北斗导航卫星

2018年1月12日7时18分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭（及远征一号上面级），以“一箭双星”方式成功发射第二十六、二十七颗北斗导航卫星。这两颗卫星属于中圆地球轨道卫星，是我国北斗三号工程第三、四颗组网卫星。

卫星入轨后，经测试及入网验证，可对外提供服务。按照计划，北斗卫星导航系统将于2018年底服务“一带一路”沿线国家。此次发射是北斗卫星导航系统2018年首次发射，正式拉开新年度北斗高密度发射序幕。

此次发射的北斗导航卫星和配套运载火箭（及远征一号上面级）分别由中国科学院微小卫星创新研究院和中国运载火箭技术研究院抓总研制。这是长征系列运载火箭的第262次飞行。

责任编辑：张岩