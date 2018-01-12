河南高院机关设立律师专用办公室 为全国首家(图)

原标题：河南省高院机关设立律师专用办公室，为全国首家

河南日报客户端 图

1月12日，河南省高级人民法院1号办公楼607房间内暖意融融，来自全省各地的法官和律师代表济济一堂，共同参加在这里举行的河南省律师协会第二办公室揭牌仪式，见证了河南法官和律师建立健全沟通联系长效机制迈出实质性一步。据悉，这是全国首个设在省高院机关的律师专用办公室。

在揭牌仪式后举行的座谈会上，公布了《河南省律师协会第二办公室工作管理规程》，该办公室的主要职能为定期召开联席会议，开展业务培训、案例研讨、法律讲座，组织法官与律师就重大疑难复杂案件审理中的法律适用问题进行沟通交流，及时处理并通报律师维权进展情况等。按照规程要求，省律师协会会长、副会长、秘书长要定期到办公室值班，并每周指派一名常务理事负责当值期间的具体工作。

为深入贯彻落实党的十九大精神，推进司法改革，2017年12月1日，省高级人民法院、省司法厅，省法官协会、省律师协会共同召开第一次联席会议，并联合会签了《关于建立健全沟通联系长效机制的意见》。省律师协会会长王京宝说：“本次办公室的设立在全国是首创，对于推动司法改革和律师制度改革将产生深远影响。”

记者从座谈会上了解到，近几年，我省各地法院在建立法官律师良性互动关系上不断探索，如新乡市中级人民法院在保障律师执业权利的前提下积极为律师提供便利，设立绿色通道，提供立案、收费、排期、送达等“一站式”服务，还为律师安排更衣室、休息室、专用停车位。资深律师李煦燕感叹道：“过去常有律师反映到法院进门难、阅卷难，如今不仅可以自由进出法院，还在省高院有了专门的办公室，法官和律师的良性互动关系呈现非常好的局面。”

省高院院长张立勇接受采访时表示，省律师协会第二办公室是推进法治建设的一根“杠杆”，是展示司法文明和社会进步的一个重要“窗口”，是促进双方共同研讨、互相支持、共同发展、共促改革的一块“试验田”。要把律师协会第二办公室打造成双方联席会议的平台、业务交流的平台、律师权益保障的平台、双方业外交往的平台，形成推进河南法治建设的强大合力。

来源：河南日报客户端

责任编辑：张玉