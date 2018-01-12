在钓鱼岛海域监控日舰的他们 曾创下多个海军之最

来源：观海解局

原标题：原来是他们！在钓鱼岛海域监控2艘日舰

法制晚报·看法新闻（记者 张莹 编辑 岳三猛）1月11日，我国防部披露，日本海上自卫队两艘舰艇进入中国钓鱼岛赤尾屿东北侧毗连区，担负警戒任务的益阳舰当即行动，进行全程跟踪监控。

看法新闻记者注意到，“益阳”号导弹护卫舰于2010年10月份入列东海舰队，还曾两次执行亚丁湾护航任务，完成多个“首次”，并创下海军历史之最。

（外交部发言人陆慷）

国防部：日方恶人先告状

1月11日下午，有记者问道，日本政府称有一艘不明国籍潜艇进入钓鱼岛12海里毗连区，中国军舰很有可能进入了同一区域，日方已就此提出抗议。

我外交部发言人陆慷表示：今天上午，日本海上自卫队2艘舰艇先后进入赤尾屿东北侧毗连区活动，中国海军对日方活动实施了全程跟踪监控。目前，日方舰艇已离开了有关毗连区。

他还强调，钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，中国对钓鱼岛的主权拥有充分的历史和法理依据。日方有关做法丝毫改变不了钓鱼岛属于中国的客观事实，也丝毫动摇不了中方维护钓鱼岛领土主权的坚定决心。

（益阳舰）

紧接着，我国防部新闻局披露了更多细节：全程跟踪监控的是担负警戒任务的中国海军“益阳”号导弹护卫舰。而且钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国的固有领土，中方舰艇在有关海域的活动完全正当合法。

日方在对此心知肚明的情况下恶人先告状，颠倒黑白、混淆是非，大肆炒作中国军队正当合法的维权行动，国防部对此表示强烈不满和坚决反对。中国军队将一如既往采取一切必要手段，坚定捍卫国家领土主权和安全利益。

他们连续309天出海远航

看法新闻记者注意到，此次执行警戒任务的益阳舰舷号548，属054A型护卫舰，是由我国自行设计建造的一艘新型现代化导弹护卫舰。2006年开工，2009年11月16日下水。2010年5月底开始试航，10月份举行入列命名授旗仪式，进入东海舰队现役。

据悉，益阳舰曾多次执行护航任务，曾加入第12批护航编队、第20批护航编队执行任务。而且在2012年7月，第12批护航编队赴亚丁湾、索马里海域执行护航任务，益阳舰还是编队的指挥舰。

此次护航查证、驱离可疑船只35批62艘次，还创下了首次在索马里霍比奥岸滩接护被劫船员、首次在红海曼德海峡解救遭海盗武力追击商船、首次在亚丁湾与美国海军举行联合反海盗演练等多个首次，并顺访靠泊澳大利亚、越南等6个国家。

（益阳舰党员宣誓）

2015年4月，由济南舰、益阳舰和千岛湖舰组成的编队再次远航，直至309天后，也就是2016年2月，他们才顺利回国。这些天里，他们航程5.23万海里、横跨3大洋5大洲、访问16国18港，不但圆满完成亚丁湾、索马里海域护航任务，还实现环球访问。

军方称，此任务航程之远、途径海域之广、时间跨度之长、访问国家之多、中外联演频率之高均创海军历史之最。

益阳舰舰长曾率领巡航南海

看法新闻记者注意到，益阳舰目前的舰长是张进军。“左舷××度发现快速小目标”“方位××、距离××发现空中目标”……2017年10月上旬，益阳舰赴南海某海域执行战备巡逻任务，刚出海不久，“演习战斗警报”的铃声响遍全舰。舰长张进军称，战备任务一线是最贴近实战的训练场，也是以实际行动守护祖国海疆最好的举措。

（益阳市领导慰问益阳舰官兵）

军报记者还走进了益阳舰作战指挥中心，只见“中军帐”里荧屏闪烁、秩序井然，官兵盯着显示屏紧张有序地操作。近年来，随着海军使命任务拓展，东海舰队部队由训练型向任务型转变持续深化，舰艇把训练课目融合贯穿到执行任务过程中，靠任务牵引训练、用训练支撑任务。

“方位××，发现‘敌’潜艇一艘在附近海域活动。”“敌情”突至，益阳舰迅速展开对潜搜索，声呐兵报告：“在我舰左舷××度、距离××链，发现声呐回音！”张进军果断下令：“发射鱼雷。”

苍穹如墨，星斗璀璨。深夜的作战值班室依然灯火通明，作战值更官正在组织当更人员密切关注周边态势，官兵警惕地在战位上值守。

责任编辑：张建利