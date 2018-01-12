军报:法律服务机构将为军队停止有偿服务提供支持

原标题：军地共同发布《为军队全面停止有偿服务提供法律服务机构名录》，全国千余法律机构为军队全面停止有偿服务提供支持

近日，军队全面停止有偿服务工作领导小组办公室会同司法部共同审定发布《为军队全面停止有偿服务提供法律服务机构名录》。《名录》共涉及全国31个省（自治区、直辖市），收录政治过硬、业务精通、实力较强的法律服务机构1239个，其中，律师事务所630个、公证处344个、司法鉴定机构265个，主要供全军部队处理停偿涉法涉诉问题和后续资产处置时择优选聘。

为充分借助地方法律服务力量依法有效推进军队停止有偿服务工作，根据军队全面停止有偿服务工作领导小组、国家司法部部署要求和部队停偿需要，经各级军地协调机构与司法行政机关沟通协商、遴选推荐，军地共同审定发布这个《名录》。

这些律师事务所主要受聘担任军队全面停止有偿服务工作法律顾问，为部队停偿提供免费诉前法律咨询，就有关矛盾纠纷和法律事务提出法律意见，代理因停偿引发的诉讼纠纷等；公证处主要受聘办理涉及全面停止有偿服务工作公证事项，优质快捷提供公证证明、保全证据、现场监督、赋予强制执行效力等服务保障；司法鉴定机构主要受聘担负全面停止有偿服务工作相关的司法会计、文书、建筑工程、声像资料、知识产权等项目鉴定工作，以优惠价格、规范程序为停偿工作提供服务。

部队可结合停偿项目实际，依据《名录》有针对性选聘合适机构，做好顾问咨询、代理诉讼、合规审查、公证鉴定工作。对重大疑难案件纠纷，组织专家律师团队集中攻关、研究破解思路，依法推动停偿棘手问题解决。同时，司法部也同步发文，要求已选聘的机构和人员要遵守相关法律法规、执业纪律和职业道德，对违反规定的，部队可及时向驻地司法行政机关反映情况，督促其认真作出整改、依法规范履职，确保部队合法权益得到有效维护。

来源：解放军报记者部微信公众号

责任编辑：桂强