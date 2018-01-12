纪委副书记调研廉政瞭望杂志社:选人到省纪委锻炼

原标题：四川纪委副书记调研廉政瞭望杂志社：选派骨干到省纪委锻炼

1月11日下午，四川省纪委副书记郑东风一行前往廉政瞭望杂志社调研并召开座谈会。

本文图均为 廉政瞭望微信公众号 图

郑东风强调，要坚持围绕中心，加强宣传策划，强化舆论引导，宣传好第十九届中央纪委二次全会精神，为即将召开的省纪委十一届二次全会营造良好的舆论氛围。

四川日报报业集团党委书记、董事长傅思泉主持座谈会，省纪委、四川日报报业集团、廉政瞭望杂志社相关负责同志参加会议。

郑东风参观考察了廉政瞭望编辑部、记者部、运营中心等部门。在编辑部，郑东风详细询问新闻采编流程和策划情况，不时认真翻阅杂志内容，称赞报道有深度、有特色。

在听取廉政瞭望杂志社负责人所作的工作汇报后，郑东风对杂志社宣传报道工作给予充分肯定。郑东风指出，廉政瞭望与省纪委有着深厚的渊源关系，有浓厚的“纪检基因”，办刊20多年来始终坚持正确舆论导向，为全省党风廉政宣传工作作出了积极贡献，并在全国廉政类媒体中享有较高声誉和较大影响力。

郑东风强调，廉政瞭望杂志要继续发挥“主阵地、专业性、权威性”的优势，在原有品牌的基础上，适应新媒体发展新趋势，继续挖掘潜力，增加容量和分量，建立一支政治强、业务精、纪律严、作风正的新闻采编队伍和撰稿人队伍。

要深入挖掘四川深厚的廉政文化资源，将文化资源优势转化为媒体产业优势。要增强文化底蕴，在宣传上达到润物细无声的效果。

要围绕中央纪委和省纪委全会工作部署，整合自身专业优势，采取选派骨干力量到省纪委业务室锻炼、一线体验式采访等方式，开展全方位、立体式的宣传，把党风廉政和反腐败政策解释到位，把群众关注的热点引导到位，凝聚共识，讲好四川廉政故事。

来源：微信公号“廉政瞭望”

责任编辑：张玉