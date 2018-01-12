浙江纪委秘书长傅祖民任宁波市纪委书记(图/简历)

原标题：浙江省纪委常委、秘书长傅祖民任宁波市委常委、市纪委书记

1月12日上午，浙江宁波市纪委市监委召开干部大会，宣布省委决定：傅祖民同志任宁波市委常委、市纪委书记，提名为宁波市监委主任候选人。省委常委、市委书记郑栅洁出席会议并讲话，省纪委副书记、省监委副主任王海超出席会议并讲话，市委常委、组织部部长钟关华主持会议并宣读省委决定，傅祖民作表态发言。

郑栅洁在讲话中强调，全市纪检监察机关干部要增强政治意识，讲政治、守纪律、顾大局，坚决贯彻好、落实好、执行好省委决定。要提高政治站位，主动服务发展大局，加强对中央和省委、市委重大决策部署贯彻落实情况的监督检查，坚决纠正和查处阳奉阴违、各行其是的行为，确保思想高度一致、政令畅通无阻。要强化政治担当，严格履行监督责任，聚焦主责主业，严格履行监督执纪问责职能和监督调查处置职能，保持正风肃纪的高压态势，准确把握“树木”与“森林”的关系，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，创新监督方式，努力夺取反腐败斗争压倒性胜利。要加强政治自律，从严锻造执纪铁军，以更高的标准、更严的纪律加强纪检监察干部队伍建设，努力锻造一支“五过硬”的执纪铁军。

王海超在讲话中强调，要深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作；要把党的政治建设摆在首位，严明政治纪律和政治规矩；要围绕省第十四次党代会提出的建设清廉浙江总目标，积极履职；要全面深化国家监察体制改革；要把全面从严治党向基层延伸；要坚持“打铁必须自身硬”，着力加强纪检监察干部队伍建设。 市纪委市监委机关全体干部、市委巡察机构和市纪委监委派驻纪检监察机构副局级以上领导干部参加会议。

傅祖民 资料图

傅祖民简历

傅祖民，1968年5月出生，浙江义乌人，1988年7月入党，1988年8月参加工作。曾任省委办公厅副处级秘书，省纪委办公厅副主任、正处级副主任、主任，绍兴市委常委、纪委书记，省纪委机关党委书记，省纪委常委、秘书长等职务。

来源：中国宁波网

责任编辑：张玉