美媒预测2018中国军事4大进步 国产第2艘航母上榜

原标题：头条 | 美媒预测2018年中国军事四大进步，总有一款“燃”到你

美媒称，2017年中国在军事领域取得了重大进展，2018年将继续这一趋势，一群优秀的国有设备制造商将创造更大效益。

据美国《福布斯》杂志网站1月10日报道，2017年，快速发展的世界第三大武装力量的部队获得由国有成都飞机工业集团公司生产的歼-20战斗机，还为大连船舶重工有限公司建造的一艘航母命名。中国正在向增强军事指挥以便能够开展更多远海长程活动的方向前进。

▲美国《福布斯》杂志网站报道截图

这些硬件还表明，中国国有防务承包商拥有更加尖端的技术和消费力。据发布的报告和分析预测说，本着这种精神，中国主要的防务承包商今年将在下述与海外同行同样规格的国产军事装备上取得进步。

超级卫星

新华社2017年12月报道，设在海南省的一个政府遥感研究所计划从2019年到2021年在附近海域发射约10枚卫星。其中两枚卫星将能够分析图像中的每个像素来发现物体和观测行踪。其他几枚卫星能够构成三维景观图像。

另一艘航母

香港《南华早报》报道称，在中国2017年4月推出第一艘国产航母后，设在上海的国有江南造船（集团）有限责任公司预定今年再推出一艘航母。这家企业创建于1865年，隶属于中国船舶工业集团公司。

▲资料图片：2017年7月7日，辽宁舰抵达香港。（盖帝图像）

报道说，来自主要港口城市上海和大连的技术人员将参与建造这艘航母，其排水量可达8万吨左右，超过中国第一艘航母辽宁舰。

导弹驱逐舰

据新加坡南洋理工大学的海事安全研究员高瑞连预计，今年中国将开始使用一艘万吨级导弹驱逐舰。

这艘耗资7.5亿美元、长达180米的导弹驱逐舰去年出现在上海，也是由中国船舶工业集团公司设计的。它的成本低于美国生产的阿利·伯克级Flight IIA型驱逐舰，并且排水量略大一些。

▲上图：隶属于北海舰队的导弹驱逐舰西宁舰 下图：美国海军阿利·伯克级导弹驱逐舰

高瑞连表示，中国的驱逐舰“将被迅速整合到不断发展的（中国）航母战略中”，这意味着“在交付使用后不久，这艘导弹驱逐舰将开始出现在我们常常于西太平洋公海和南海举行的训练演习中”。

据军事情报网站Southfront.org报道，大连和上海的造船厂正在建造这款新型导弹驱逐舰，后者也被称为055型导弹驱逐舰。

战斗机

美国情报官员和亚洲军事分析人士曾在8年前预测，到2018年中国研制的战斗机在性能上将接近于美国空军由洛克希德-马丁公司生产的F-22战斗机。

分析人士表示，中国的战斗机迄今还没有上天，但去年中方发布的歼-20战斗机已经能跟美方相媲美。

早期的报道没有指出哪家公司有能力生产这种战斗机，但歼-20制造商的母公司中国航空工业集团公司很难被排除在候选名单之外。这家公司生产一系列军用飞机，包括教练机、直升机、无人驾驶飞机和其他战斗机。

责任编辑：张岩